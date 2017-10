WTA Moscova: Irina Begu, invinsa in semifinale de Daria Kasatkina

Semifinala a durat o ora si 23 de minute.In urma acestui succes, Daria conduce cu 5-1 in meciurile directe cu Irina.Begu ramane cu cecul in valoare de 42.080 de dolari si cu 185 de puncte in ierarhia WTA de simplu. In 2014, jucatoarea noastra a disputat finala competitiei de la Moscova.Turneul de la Moscova face parte din categoria "Premier", suprafata de joc este hard, iar premiile sunt in valoare totala de $790.208. Castigatoarea ultimelor doua editii este Svetlana Kuznestova (2015 si 2016). In 2013, competitia de la Moscova a fost castigata de Simona Halep.