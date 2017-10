​Turneul Campioanelor: Simona Halep, in Grupa Rosie alaturi de Elina Svitolina, Caroline Wozniacki si Caroline Garcia

Simona Halep, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Caroline Garcia.Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Venus Williams, Jelena Ostapenko.* Primele doua clasate din cele doua grupe se vor califica in semifinale.Simona Halep vs Elina Svitolina 2-2Simona Halep vs Caroline Wozniacki 2-3Simona Halep vs Caroline Garcia 2-11) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00.Competitia din Singapore va fi in direct pe Digisport si LiveText pe HotNews.ro.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare dede dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cude dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare dede dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de(pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare deO victorie in faza grupelor aducede puncte, iar o infrangere. Finalista va primi in plusde puncte, iar castigatoarea un bonus de1972 - Chris Evert1973 - Chris Evert1974 - Evonne Goolagong Cawley1975 - Chris Evert1976 - Evonne Goolagong Cawley1977 - Chris Evert1978 - Martina Navratilova1979 - Martina Navratilova1980 - Tracy Austin1981 - Martina Navratilova1982 - Sylvia Hanika1983 - Martina Navratilova1984 - Martina Navratilova1985 - Martina Navratilova1986 - Martina Navratilova1987 - Martina Navratilova1988 - Garbiela Sabatini1989 - Steffi Graf1990 - Monica Seles1991 - Monica Seles1992 - Monica Seles1993 - Steffi Graf1994 - Gabriela Sabatini1995 - Steffi Graf1996 - Steffi Graf1997 - Jana Novotna1998 - Martina Hingis1999 - Lindsay Davenport2000 - Martina Hingis2001 - Serena Williams2002 - Kim Clijsters2003 - Kim Clijsters2004 - Maria Sharapova2005 - Amelie Mauresmo2006 - Justine Henin2007 - Justine Henin2008 - Venus Williams2009 - Serena Williams2010 - Kim Clijsters2011 - Petra Kvitova2012 - Serena Williams2013 - Serena Williams2014 - Serena Williams2015 - Agnieszka Radwanska2016 - Dominika Cibulkova.