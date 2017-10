Darren Cahill despre decizia de a renunta la Simona Halep dupa incidentul de la Miami: "A fost greu, dar a fost necesar"

"A fost greu, dar a fost necesar. I-as fi facut un deserviciu daca as fi mangaiat-o pe spate, plecand si spunand: . Pentru ca asta o impiedica, am simtit ca sunt doar eu facandu-mi treaba. Cu privire la faptul ca m-ar fi putut costa pozitia mea de antrenor, a fost bine pentru ea in lungul drum de a intelege ceea ce facea pe teren si de a deveni mai buna", a spus Cahill.Darren Cahill spune ca este o surpriza faptul ca Simona Halep a ajuns la finala sezonului de la Singapore ca ocupanta a locului I mondial, dupa cum a inceput ea anul. El remarca puterea de a reveni a elevei sale dupa durerosul esec din finala French Open."Am fost surprins ca a fost capabila sa ajunga pe locul 1 dupa inceputul de an pe care l-a avut. Ea a vut o tendinita patelara din noiembrie, decembrie anul trecut, de care nu a putut sa scape. Asa ca a inceput sezonul cu aceasta problema suparatoare la genunchi. Ne-am gandit ca o sa fie ok, dar nu a fost. Practic anul ei nu a mers pana la Miami. Am avut o lunga discutie inainte de a incepe sa joace la Miami, ca ar putea fi un an de resetare si ca trebuie sa ne concentram la diverse lucruri si sa continuam sa o imbunatatim ca sportiva si jucatoare de tenis, fara sa ne ingrijoram prea mult de clasamentul pentru Singapore.Apoi a fost acel mic incident la Miami, care a fost un alt . Asa ca multe s-au intamplat in primele patru luni ale anului. Faptul ca a ajuns la Singapore ca numarul 1 este meritul total al ei. A castigat numai un turneu, dar a fost unul mare, Madrid. A mai fost in pozitia asta de multe ori, la Roma, la French Open. A fost sfasietor la Paris impotriva Jelenei Ostapenko. A avut lacrimi multe nopti in urmatoarele luni, amintindu-si ca a fost atat de apropae si ca a jucat atat de bine si ca i-a alunecat printre degete. Dar ii dau credit cu toate loviturile in stomac primite pentru ca a continuat sa castige si sa faca tot ce a facut. Arata ca are o remarcabila putere interioara. Este mult mai puternica decat crede ca este", a declarat el.Intrebat cum vede revenirea Serenei Williams, Cahill a raspuns: Stiind ce stiu, o sa fie o problema pentru oricine. Nu exista nicio sansa in opinia mea ca Serena sa revina si sa fie la 50 la suta. Va fi cat se poate de aproape de suta la suta."Simona Halep a avut un dialog tensionat cu antrenorul Darren Cahill la pauzele de "coaching" din timpul partidei cu Johanna Konta, de la Miami. Nervoasa si demoralizata de sansele ratate in cel de-al doilea set, pierdut la tie-break, Halep l-a chemat a doua oara pe Darren Cahill pentru sfaturi. Dialogul a inceput cu Halep criticandu-se pentru evolutia din setul al doilea. Cahill a incercat fara succes sa-i redea increderea elevei sale.La prima interventie de "coaching", care a avut loc in timpul celui de-al doilea set, Halep si-a certat antrenorul, cerandu-i sa nu mai dea din cap atunci cand greseste. A fost prima reactie de acest gen in fata lui Cahill, care o antreneaza "full-time" din decembrie 2015, insa nu singura din cariera ei.In iunie, la Paris, cu obiectivitate si fara iritare, romanca a raspuns cu calm pe aceasta tema tirului intrebarilor ziaristilor, la conferinta de presa dupa victoria obtinuta, in faza optimilor de finala ale French Open, in fata spaniolei Carla Suarez Navarro. Halep a spus ca a fost socata de faptul ca a fost aproape sa-si piarda antrenorul in urma acelui incident si a recunoscut ca i-a fost rusine de gestul ei."Totul s-a schimbat, vorbind in general de viata mea, sunt mai pozitiva si asta ma ajuta. Nu mai am o stare rea de sprit, asa ca e bine. A fost dificil sa ma schimb si pot sa spun ca mai am multe de imbunatatit in acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului in care sunt pe teren si in afara lui. Stiam ca o sa se schimbe jocul meu daca voi fi mai calma pe teren. Cred ca a insemnat mult ca Darren a luat acea decizie, a fost ca un soc ca am pierdut antrenorul. A fost nevoie doar sa imi imbunatatesc acel aspect, pentru ca el nu s-a plans de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Stiam ca este singul aspect pe care trebuia sa-l schimb, ca sa-l aduc inapoi. Am muncit din greu si mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta. A fost suparat dupa Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasa, eu am fost acasa.Mi-a spus ca o sa vorbim dupa Paris. Apoi i-a placut cum am fost in FedCup, in ambele meciuri, apoi la Stuttgart. Cand am terminat meciurile la Stuttgart, a spus ca a vazut suficient si ca e gata sa revina... De fapt eu l-am intrebat daca vrea sa revina, inaintea turneului de la Madrid. Si a spus ca da, pentru ca am imbunatatit multe si a vazut ca intr-adevar am vrut sa schimb lucrurile. Dorinta aratata in acele momente l-a facut sa revina. Acum sunt fericita ca pot fi pozitiva pe teren si ca nu voi mai fi negativista, cum am fost la Miami, pentru ca nu mi-a placut atunci cand am vazut inregistrarea. Mi-a fost rusine de ceea ce am facut si sper ca nu se va mai repeta", a declarat romanca atunci."Am folosit un sistem numit SportsCode, care descompune meciurile si punctele individuale. L-am furat din fotbalul australian, de la echipa Port Adelaide, acum 20 de ani. M-a costat zece mii atunci, ceea ce insemna o avere, dar a meritat. Inca il mai folosesc, dar probabil ca din ce in ce mai putin din cauza tuturor lucrurilor care sunt disponibile acum, cu statisticile si informatiile oferite de Hawk-Eye. Poti sa transmiti mesajul tau mai usor aratand Shot Spots si cateva modele pe care le avem din numeloasele analize disponibile. De exemplu, dupa US Open, am facut instantanee cu directia tuturor serviciilor Simonei, primul si al doilea, unde le-a plasat ea la punctele importante. Nu avea habar ca a trimis fiecare serviciu secund pe Mariei Sarapova. Asa ca a luat aceasta informatie cu ea si cred ca acea infrangere a facut-o o jucatoare de tenis mai buna. A mers si a lucrat la serviciu patru saptamani si si-a facut serviciul mai imprevizibil, mai greu cu mai mult si cu o mult mai buna directie", a declarat Darren Cahill.