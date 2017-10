WTA Moscova: Irina Begu vs Daria Kasatkina se va disputa vineri, dupa ora 15:00

Cele doua s-au intalnit de cinci ori in circuit, scorul fiind 4-1 in favoarea rusoaicei.Pentru parcursul de pana acum, Begu va primi 42.080 de dolari si 185 de puncte in ierarhia WTA de simplu.In cealalta semifinala se vor intalni Natalia Vikhlyantseva (Rusia 69 WTA) si Julia Goerges (27 WTA).Turneul de la Moscova face parte din categoria "Premier", suprafata de joc este hard, iar premiile sunt in valoare totala de $790.208. Castigatoarea ultimelor doua editii este Svetlana Kuznestova (2015 si 2016). In 2013, competitia de la Moscova a fost castigata de Simona Halep.