​PREZENTARE Turneul Campioanelor: Ultimul bal al anului - Cine va fi premianta clasei?

22-29 octombrie 2017Va fi editia cu numarul 47 la simplu si 42 la dubluVor fi la start opt jucatoare (cele mai bune conform clasamentului WTA la zi) si primele opt perechi ale circuitului.Singapore.Singapore Indoor StadiumDominika Cibulkova (nu s-a calificat in acest an)Ekaterina Makarova/ Elena Vesninahard indoor.Singapore Indoor StadiumGuvernul din Singapore. Arena a fost inaugurata pe 31 decembrie 1989 si renovata in 1998. Costurile constructiei: 90 de milioane de dolari. Arhitect: Kenzo Tange (a murit pe 22 martie 2005, la 91 de ani). Capacitate maxima: 12.000 de locuri. A mai gazduit Turneul Campioanelor in 2014 si 2015.hard.Melissa Pine.Angelique Kerber, Simona Halep, Madison Keys, Dominika CibulkovaAgnieszka Radwanska, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Svetlana Kuznestova.1) Numarul mai mare de victorii2) Daca doua jucatoare sunt la egalitate, se va tine cont de meciul direct3) Daca mai mult de doua jucatoare sunt la egalitate din punct de vedere al numarului de victorii, atunci criteriile sunt urmatoarele:- setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute)- diferenta dintre numarul de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute.- numarul cel mai mare de game-uri castigate.Pe langa Simona Halep (care se afla deja la a patra participare consecutiva), Romania a mai avut de-a lungul timpului doua reprezentante la Turneul Campioanelor.(a pierdut in ambele cazuri in turul intai - se juca dupa sistem eliminatoriu) si(a fost eliminata in semifinale de Martina Hingis)."Da, s-a schimbat ceva in interiorul meu: sunt mult mai linistita si poate parea ciudat, dar chiar de a doua zi, ma simt mult mai motivata. Sunt cu picioarele pe pamant. Nu simt inca nicio presiune, chiar m-am relaxat un pic, si, dupa cum ma cunosc, de acum inainte va fi mai bine decat pana acum" -Prima sportiva care a obtinut matematic calificarea la Turneul Campionilor a fost, in data de 11 septembrie. Au urmat apoi, toate pe 26 septembrie.a aflat ca va fi la Singapore pe 30 octombrie. Lista a fost completata de1 Simona Halep - 26 septembrie2 Garbine Muguruza - 11 septembrie3 Karolina Pliskova - 26 septembrie4 Elina Svitolina - 26 septembrie5 Venus Williams - 26 septembrie6 Caroline Wozniacki - 30 septembrie7 Jelena Ostapenko - 4 octombrie8 Caroline Garcia - 12 octombrie.10 puncte, turul I1300 de puncte, finalista430 de puncte, sferturi.10 puncte, turul I.Indian Wells: 65 de puncte, turul III. Miami: 215 puncte, sferturi. Madrid: 1000 de puncte, castigatoare.Simona Halep vs Garbine Muguruza 1-3Simona Halep vs Karolina Pliskova 5-1Simona Halep vs Elina Svitolina 2-2Simona Halep vs Venus Williams 1-3Simona Halep vs Caroline Wozniacki 2-3Simona Halep vs Jelena Ostapenko 1-1Simona Halep vs Caroline Garcia 2-114-14.- Romania, 1,68 metri, 60 kg, nascuta pe 27 septembrie 1991, la Constanta - favorita numarul unu. Este jucatoare de mana dreapta, executa backhandul cu doua maini. Reverul in lung de linie este lovitura care ii place cel mai mult. Este antrenata de Darren Cahill. Conform site-ului oficial al competitiei de la Singapore, este o "jucatoare agresiva de baseline". Vorbeste romana si engleza. Ii plac muzica, filmele si handbalul. Pastele - mancarea preferata. Orasul care ii place cel mai mult este Parisul. Turneul favorit este Roland Garros-ul. Idolii din tenis sunt Justine Henin si Roger Federer. A disputat in acest an finala de la Roland Garros (pierduta in fata Jelenei Ostapenko) si a devenit in urma cu doar doua saptamani numarul unu WTA.Va fi participarea cu numarul patru la Turneul Campioanelor - cel mai bun rezultat: finala din 2014, pierduta in fata Serenei Williams.A castigat de-a lungul carierei 15 turnee: 2017 - Madrid; 2016 - Madrid, Bucharest, Montreal; 2015 - Shenzhen, Dubai, Indian Wells; 2014 - Doha, Bucharest; 2013 - Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia.- Spania, 1,82 metri, 73 kg, nascuta pe 8 octombrie 1993. Este favorita numarul doi. Antrenata de Sam Sumyk. Pe mama sa o cheama Scarlet Blanco (este de origine din Venezuela), iar pe tatal sau Jose Antonio Muguruza (iberic). A inceput sa joace tenis de la varsta de trei ani, prima amintire de pe teren este aceea in care juca cu fratii ei. Are, conform WTA, "un stil agresiv de a juca", iar suprafetele favorite sunt cele rapide (a castigat insa primul Grand Slam din cariera la...Roland Garros, in 2016). Lovitura preferata este serviciul. Vorbeste spaniola si engleza. Ii place sa gateasca, sa citeasca si sa asculte muzica. Jucatorii preferati: Serena Williams si Pete Sampras.A castigat pana acum doua turnee de Grand Slam: Roland Garros (2016) si Wimbledon (2017). A fost numarul unu in lume in acest an, are sanse sa revina pe aceasta pozitie in functie de rezultatelele de la Singapore.Va fi a treia participare la Turneul Campioanelor - cel mai bun rezultat a fost calificarea in semifinale in 2015. Se afla pe locul 3 in ierarhia WTA.A castigat de-a lungul carierei cinci turnee: 2017 - Wimbledon, Cincinnati; 2016 - Roland Garros; 2015 - Beijing; 2014 - Hobart.- Cehia, 1,86 metri, 72 kg. Nascuta pe 21 martie 1992 - favorita numarul trei. Este jucatoare de mana dreapta, executa backhandul cu doua maini. Este antrenata de David Kotyza. A inceput sa joace tenis de la patru ani. Ii place sa pescuiasca, sa asculte muzica si sa vada filme. "Public Enemies" - filmul preferat. Pastele - mancarea preferata.A ajuns pe locul intai in lume in acest an. A castigat de-a lungul carierei noua turnee: 2017 - Brisbane, Doha, Eastbourne; 2016 - Nottingham, Cincinnati; 2015 - Praga; 2014 - Seul, Linz; 2013 - Kuala Lumpur.- Ucraina, 1,74 metri, 60 de kg. Nascuta pe 12 septembrie 1994, la Odessa. Este antrenata de Thierry Ascione, iar Andrew Bettles este partenerul de antrenament. Parintii se numesc Mykhaylo si Olena, iar pe frate il cheama Yulian. A inceput tenisul la varsta de 5 ani, in familie. Lovitura favorita este serviciul, suprafetele preferate sunt cele hard. Vorbeste engleza si rusa. Ii plac mult sporturile acvatice. Mancarea favorita este cea mexicana. Artistul care ii place cel mai mult este Eminem. Este debutanta la Turneul Campioanelor. A cucerit trofeul de la Roland Garros (juniori) la varsta de 15 ani. Se afla pe locul 4 in clasamentul WTA.A castigat de-a lungul carierei noua turnee: 2017 - Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 - Kuala Lumpur; 2015 - Marrakech; 2014 - Baku; 2013 - Baku; 2012 - 125/Pune.- SUA, 1,85 metri, 72,5 kg. Nascuta pe 17 iunie 1980, la Lynwood, California. A fost antrenata de-a lungul timpului de tatal Richard William, dar si de mama Oracene Price. Lucreaza de ceva timp cu David Witt. Este sora mai mare a Serenei Williams. Numele complet este Venus Ebony Starr Williams. A scris mai multe carti. I-a avut drept idoli pe Pete Sampras, Boris Becker si Monica Seles. Din cei in activitate, ii admira pe Roger Federer si Rafael Nadal, dar si pe sora Serena. Ii place sa faca karaoke. Firmele preferate de imbracaminte sunt Ralph Lauren, Armani, Matthew Williamson si Dolce&Gabbana. Orasele care ii plac sunt Palm Beach Gardens, Roma, Hong Kong si Paris. Se afla pe locul 5 in clasamentul WTA.A castigat de-a lungul carierei 49 de turnee. 2016 - Kaohsiung; 2015 - Auckland, Wuhan, Zhuhai; 2014 - Dubai; 2012 - Luxemburg; 2010 - Dubai, Acapulco; 2009 - Dubai, Acapulco; 2008 - Wimbledon, Zurich, WTA Finals; 2007 - Memphis, Wimbledon, Seul; 2005 - Istanbul, Wimbledon; 2004 - Charleston, Varsovia; 2003 - Antwerp; 2002 - Gold Coast, Paris [Indoor], Antwerp, Amelia Island, Stanford, San Diego, New Haven; 2001 - Miami, Hamburg, Wimbledon, San Diego, New Haven, US Open; 2000 - Wimbledon, Stanford, San Diego, New Haven, US Open, Olympics; 1999 - Oklahoma City, Miami, Hamburg, Rome, New Haven, Zurich; 1998 - Oklahoma City, Miami, Grand Slam Cup.- Danemarca, 1,77 metri, 63 de kg. Nascuta pe 11 iulie 1990, la Odense. Este antrenata de tatal Piotr. Antrenorul de fitness este Przemyslaw Piotrowicz. A inceput sa joace tenis la varsta de 7 ani. Tatal a jucat fotbal in Polonia si Danemarca, iar mama Anna a jucat volei. De asemenea, fratele Patrik a jucat fotbal in Danemarca. Ii place place fotbalul, priveste cu placere si inotul si golful. Actorul preferat este Brad Pitt. Le admira pe Martina Hingis si Steffi Graf. Ii place sa participe la maratoane. Se afla pe locul 6 in clasamentul WTA.A castigat de-a lungul timpului 26 de turnee: 2017 - Tokyo [Pan Pacific]; 2016 - Tokyo [Pan Pacific], Hong Kong; 2015 - Kuala Lumpur; 2014 - Istanbul; 2013 - Luxembourg; 2012 - Seul, Moscova; 2011 - Dubai, Indian Wells, Charleston, Bruxelles, Copenhaga, New Haven; 2010 - Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal, New Haven, Tokyo [Pan Pacific], Beijing; 2009 - Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 - Stockholm, New Haven, Tokyo [Japan Open].- Letonia, 1,77 metri, 68 kg. Nascuta pe 8 iunie 1997, la Riga. Locul 7 WTA la simplu si 38 la dublu. Este antrenata de mama Jelena Jakovleva. Tatal Jevgenijs Ostapenko a jucat fotbal, iar fratele Maksim a terminat o facultate de arta in California, acolo unde si locuieste. A inceput tenisul la 5 ani, alaturi de mama sa. Loviturile favorite sunt serviciul si backhandul. Idolul din tenis este Serena Williams. Adora sa petreaca timpul cu familia si cainele sau (Juljeta), sa asculte muzica si sa iasa cu prietenii.A castigat de-a lungul timpului doua turnee: Roland Garros (2017 - a invins-o pe Simona Halep) si Seul (2017).- Franta, 1,77 metri, 61 kg. Nascuta pe 16 octombrie 1993 la Saint-Germain-en-Laye. Este antrenata de tatal Louis Paul Garcia. Pe mama sa o cheama Marylene. A facut mai multe sporturi cand era mica, dar a ramas la tenis pentru ca i-a placut cel mai mult. Ii place sa petreaca timpul cu familia si sa citeasca. Cea mai placuta amintire din tenis (de pana acum) este titlul de la Roland Garros din 2016, de la dublu. Este debutanta la Turneul Campioanelor. Kristina Mladenovic si Svetlana Kuznetsova."Bille Jean King Trophy""Martina Navratilova Trophy"Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Singapore este de 5 ore. In momentul in care in Capitala este ora 09:00, la Singapore este ora 14:00. Spre exemplu, in prima zi de concurs (n.r. 22 octombrie), un tichet la prima categorie costa 744 de dolari, la categoria a adoua 109 dolari, iar la categoria a treia 65 de dolari.Pe 29 octombrie (n.r. ziua marilor finale), un tichet la "Racquet Club" va fide dolari, unul la Categoria A va fide dolari, iar unul la Categoria B va costade dolari.Simpla prezenta la competitia de la Singapore inseamna un cec in valoare dede dolari pentru fiecare din cele opt sportive. Apoi, o victorie in faza grupelor este recompesata cude dolari.Calificarea in semifinale aduce in plus pe langa ceea ce s-a castigat deja un cec in valoare dede dolari. Finalista de la Singapore va mai primi un cec de(pe langa ceea ce a adunat deja), in timp ce marea castigatoare isi va adauga un cec in valoare deO victorie in faza grupelor aducede puncte, iar o infrangere. Finalista va primi in plusde puncte, iar castigatoarea un bonus dePrima editie a Turneului Campioanelor a avut loc in anul, si a fost castigata de Chris Evert (SUA). S-a jucat timp de doi ani in aceasta locatie, suprafata fiind zgura.1972, 1973 - Boca Raton, Florida1974-1976 - Los Angeles (Los Angeles Arena)1977 - New York (Madison Square Garden)1978 - Oakland (Oakland Arena)1979-2000 - New York (Madison Square Garden)* pe covor sintetic2001 - Munchen (Olympiahalle)2002-2005 - Los Angeles (Staples Center)2006-2007 - Madrid (Madrid Arena)2008-2010 - Doha (Khalifa International Tennis and Squash Complex)2011-2013 - Istanbul (Sinan Erdem Dome)2014-2018 - Singapore (Singapore Indoor Stadium)* pe hard.SUA a castigat nu mai putin depeformanta cu care se afla pe prima pozitie. Germania se poate lauda cu 6, iar Cehoslovacia (tara care intre timp nu mai exista) cu 5.Jucatoarea cu cele mai multe titluri este(1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1986).se afla pe doi, cu(2001, 2009, 2012, 2013, 2014), la egalitate cu(1987, 1989, 1993, 1995, 1996).Nume mari care au castigat trofeul: Monica Seles (1990, 1991, 1992), Gabriela Sabatini (1988, 1994), Martina Hingis (1998, 2000), Justine Henin (2006, 2007), Lindsay Davenport (1999), Maria Sharapova (2004) etc.Intre 1984 si 1998, finala s-a disputat dupa1972-1978 "Virginia Slims Championships"1979-1982 "Avon Championships"1983-1994 "Virginia Slims Championships"1995 "WTA Tour Championships"1996-2000 "Chase Championships"2001 "Sanex Championships"2002 "Home Depot Championships"2003 "Bank of America WTA Tour Championships"2004 "WTA Tour Championship"2005-2010 "Sony Ericsson Championships"2011-2013 "TEB–BNP Paribas Istanbul Cup"2014 - "BNP Paribas WTA Finals Singapore Presented by SCglobal"Competitia care inchide sezonul 2017 din tenisul feminin este dotata cu premii totale in valoare de. Mai jos poti vedea lista completa a celor care si-au asociat imaginea cu Turneul Campioanelor.1972 - Chris Evert1973 - Chris Evert1974 - Evonne Goolagong Cawley1975 - Chris Evert1976 - Evonne Goolagong Cawley1977 - Chris Evert1978 - Martina Navratilova1979 - Martina Navratilova1980 - Tracy Austin1981 - Martina Navratilova1982 - Sylvia Hanika1983 - Martina Navratilova1984 - Martina Navratilova1985 - Martina Navratilova1986 - Martina Navratilova1987 - Martina Navratilova1988 - Garbiela Sabatini1989 - Steffi Graf1990 - Monica Seles1991 - Monica Seles1992 - Monica Seles1993 - Steffi Graf1994 - Gabriela Sabatini1995 - Steffi Graf1996 - Steffi Graf1997 - Jana Novotna1998 - Martina Hingis1999 - Lindsay Davenport2000 - Martina Hingis2001 - Serena Williams2002 - Kim Clijsters2003 - Kim Clijsters2004 - Maria Sharapova2005 - Amelie Mauresmo2006 - Justine Henin2007 - Justine Henin2008 - Venus Williams2009 - Serena Williams2010 - Kim Clijsters2011 - Petra Kvitova2012 - Serena Williams2013 - Serena Williams2014 - Serena Williams2015 - Agnieszka Radwanska2016 - Dominika Cibulkova.Singapore: este un stat care si-a declarat independenta pe 9 august 1965. Suprafata: 716 km², populatie: ~ 5,39 milioane de locuitori. Conform Wikipedia, Singapore este format din 63 de insule. Sistem politic: republica parlamentara. Grupuri etnice: chinezi (aproximativ 77%), malaezieni (~14%), indieni (~8%) etc. Limbi vorbite: dialecte chineze, engleza, malaeziana etc.