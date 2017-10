Turneul Campioanelor: Kristina Mladenovic si Svetlana Kuznetsova, rezerve la competitia de la Singapore

Ea a "prins" aceasta pozitie pentru ca britanica Johanna Konta, locul 9 in clasamentul Race, a anuntat ca nu va mai participa la niciun turneu in 2017.Rusoaica Svetlana Kuznetsova, locul 8 WTA si locul 11 in clasamentul penru Turneul Campioanelor, va fi a doua rezerva la Singapore.Simona Halep va fi cap de serie numaul 1 la finala sezonului, care va incepe duminica, reunind cele mai bune opt sportive din 2017.Celelalte sapte jucatoarea calificate la Turneul Campioanelor sunt spaniola Garbine Muguruza, locul 2 WTA, sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA, ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, americanca Venus Williams, locul 5 WTA, letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA, si Caroline Garcia din Franta, locul 9 WTA.