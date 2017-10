Johanna Konta a pus capat colaborarii cu Wim Fissette

"Dupa ce am analizat si am discutat, eu si Wim am convenit sa ne incheiem colaborarea. Lucrurile s-au terminat amiabil si ii doresc numai bine lui Wim. Am reusit multe impreuna si vreau sa ii multumesc pentru rabdare, pentru ca a muncit mult si mi-a impartasit cunostintele sale", a precizat Konta intr-un comunicat, potrivit News.ro.Pentru britanica sezonul 2017 este incheiat, din cauza unei probleme la picior.In acest an, Konta a ajuns in semifinale la Wimbledon si in sferturi la Australian Open si a castigat turneele de la Sydney si Miami.Jucatoarea britanica era pregatita de Wim Fissette din decembrie 2016. Konta va continua sa lucreze cu restul echipei sale: Andrew Fitzpatrick, Gill Myburgh, Milly Mirkovici si Elena Sosa.