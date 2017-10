WTA Moscova: Irina Begu, in sferturi - A invins-o pe Anastasija Sevastova (21 WTA)

Finalista la Moscova in 2014, Irina a castigat in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute. In urma meciului de miercuri, Sevastova conduce cu 3-2 in meciurile directe cu Begu.Pentru parcursul de pana acum, Irina va primi 22.620 dolari si 100 de puncte in ierarhia WTA de simplu. Pentru un loc in semifinale, Begu se va duela cu Vera Lapko (Belarus - 167 WTA).Turneul de la Moscova face parte din categoria "Premier", suprafata de joc este hard, iar premiile sunt in valoare totala de $790.208. Castigatoarea ultimelor doua editii este Svetlana Kuznestova (2015 si 2016). In 2013, competitia de la Moscova a fost castigata de Simona Halep.