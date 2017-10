BNR cedeaza Guvernului arenele de tenis, primind in schimb terenuri pe care se afla imobile aflate in proprietatea sa

Directorul de comunicare al BNR, Dan Suciu, spune ca Banca Nationala este de acord sa cedeze arenele de tenis daca va fi gasita o formula legala de compensare, iar suma de 35 de milioane de euro nu a fost niciodata avansata ca fiind un pret de vanzare."Uite ca se poate si fara bani! In urma audierilor de azi de la Comisia Economica a reprezentantilor BNR, in frunte cu viceguvernatorul Eugen Nicolaescu, am stabilit sa initiem rapid un proiect de lege de compensare a unor suprafete de teren care sa permita BNR sa cedeze terenurile de sport din Complexul Sportiv BNR, primind in schimb suprafetele de teren pe care in acest moment exista oricum niste imobile apartinand BNR. Pe scurt, Guvernul nu da niciun leu! Si uite asa, dl Tudose, Mihai Tudose nu mai trebuie sa arunce cu banii pe care oricum nu-i are! N-am cum sa nu remarc apetitul extraordinar pe care il au unii, cand se vad in fruntea bucatelor, sa risipeasca avutia tarii! Nu cu mult timp in urma, Ponta vroia sa-l cadoriseaca pe Basescu cu o vila la Snagov si vreo trei hectare de padure", a scris senatorul pe pagina sa de Facebook.Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, afirmase in cadrul Comisiei Economice, Industrii si Servicii din Senat ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, solicitase 35 de milioane de euro pentru ca Arenele BNR sa fie cedate Guvernului.Omul de afaceri Ion Tiriac a mutat la Budapesta turneul de tenis care ii apartine dupa ce Arenele BNR nu au mai primit avizul ISU de a putea organiza competitii sportive, din cauza degradarii complexului. Tiriac a afirmat ca maghiarii sunt interesati de achizitionarea turneului.Banca Nationala a Romaniei, proprietarul Complexului Progresul, nu poate investi in consolidare deoarece nu are ca obiect de activitate organizarea de competitii sportive.