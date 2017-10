ATP: Rafael Nadal, forfait pentru turneul de la Basel, din cauza unei accidentari la genunchi

"Dupa ce m-am consultat cu medicul meu in Spania, la revenirea de la Shanghai, trebuie sa va anunt cu tristete ca nu voi participa la turneul de la Basel", a indicat Nadal in mesajul sau.Turneul de la Basel, de categoria ATP 500 este unul dintre ultimele din acest sezon, fiind dotat cu premii totale in valoare totala de 1.837.425 euro.Rafael Nadal a disputat finala editiei din 2015 a competitiei de la Basel, pierduta in fata marelui sau rival, elvetianul Roger Federer, cel care l-a invins duminica si in finala turneului de la Shanghai, in care spaniolul a evoluat cu un bandaj la genunchiul drept.Campionul iberic spera sa incheie anul pe prima pozitie a clasamentului ATP, asa cum a mai reusit de trei ori pe parcursul carierei sale, in 2008, 2010 si 2013. El a are un avans de 1.960 de puncte fata de Federer, care mai are sanse matematice sa-l depaseasca pe Nadal in ierarhia mondiala pana la finele acestui an.