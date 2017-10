​WTA Moscova: Irina-Camelia Begu, in turul doi

In runda inaugurala, Irina a trecut in trei seturi, scor 6-1, 3-6, 6-3, dupa o ora si 38 de minute, de Elena Ribakina (497 WTA - sportiva venita din calificari).Begu o va intalni in turul doi pe Anastasijei Sevastova (20 WTA - Letonia).Pentru parcursul de pana acum, jucatoarea din Romania va primi 12.130 de euro si 55 de puncte in clasamentul WTA de simplu.Turneul de la Moscova face parte din categoria "Premier", suprafata de joc este hard, iar premiile sunt in valoare totala de $790.208. Castigatoarea ultimelor doua editii este Svetlana Kuznestova (2015 si 2016). In 2013, competitia de la Moscova a fost castigata de Simona Halep.