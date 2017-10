Simona Halep va primi un automobil Porsche 911 GTS Cabriolet pentru locul intai ocupat in clasamentul pe 2017

Acest premiu face parte din parteneriatul dintre WTA si marca germana, incheiat in aprilie. Porsche are o lunga legatura cu tenisul feminin, fiind sponsor al turneului de la Stuttgart din 1978 si propietar si organizator al acestei competitii, din 2002. Castigatoarea Porsche Tennis Grand Prix primeste un automobil asemanator.In 2014, Halep a primit un Porsche 911 Carrera 4 Coupe, iar in 2015 un Porsche Panamera, din partea reprezentantei din Romania a companiei germane.Jucatoarea romana va fi cap de serie numaul 1 la finala sezonului, Turneul Campioanelor de la Singapore, care va incepe duminica, reunind cele mai bune opt sportive din 2017.Celelalte sapte jucatoarea calificate la finala sezonului sunt spaniola Garbine Muguruza, locul 2 WTA, sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA, ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, americanca Venus Williams, locul 5 WTA, daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA, si Caroline Garcia din Franta, locul 9 WTA.