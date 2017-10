WTA Linz: Barbora Strycova a castigat turneul austriac

Strycova, in varsta de 31 ani, a doua favorita a acestei competitii, trecuse sambata, in semifinale, de romanca Mihaela Buzarnescu, in fata careia s-a impus cu 6-7, 7-6 (3).Cehoaica, aflata pe locul 25 WTA, a cucerit cu aceasta ocazie al doilea trofeu al carierei, dupa cel obtinut in 2011 la Quebec City (Canada), in 11 finale disputate in circuitul mondial.De mentionat ca aceasta a fost al treilea succes inregistrat de Barbora Strycova in patru intalniri directe cu Magdalena Rybarikova, semifinalista la Wimbledon in acest an, care are in palmares patru titlu WTA in sapte finale disputate.