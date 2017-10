VIDEO Roger Federer, rege la Shanghai (6-4, 6-3 cu Rafael Nadal) - Umanizarea lui Nadal

In urma victoriei de duminica, Federer a castigat titlul cu numarul 94 din cariera, in timp ce scorul intalnirilor directe a devenit 23-15 pentru Nadal.1 Rafael Nadal, Novak Djokovic 303 Roger Federer 274 Andre Agassi 175 Andy Murray 14.Novak Djokovic v Rafael Nadal 50Novak Djokovic v Roger Federer 45Rafael Nadal v Roger Federer 38Ivan Lendl v John McEnroe 36Jimmy Connors v Ivan Lendl 36Novak Djokovic v Andy Murray 36Jimmy Connors v John McEnroe 35Boris Becker v Stefan Edberg 35.Nadal a inceput setul la serviciu. Federer este pur si simplu impresionant: returneaza direct castigator parca fara sa se chinuie, pare intr-un continuu balet pe teren - cat talent are Roger...Egalitate la unu, dupa inca un game in care Nadal nu a contat practic (nu a avut nici macar o minge de break). Rafa pare ceva mai sigur pe propriul serviciu, se impune fara griji suplimentare: 2-1.Nadal se agata cu orice mijloace contra serviciului, insa Federer este mult prea bun (2-2). Inevitabilul s-a produs: Federer a profitat de inca un game "nesigur" din partea adversarului: break-ul a venit, iar de acum incolo soarta titlului de la Shanghai depinde doar de serviciul elvetianului (3-2). Roger ramane la un nivel inalt, cu o eficacitate ridicata, iar game-ul este din nou unul "alb": 4-2.Nadal rateaza incredibil un backhand din apropierea fileului - secventa care arata semnele de intrebare din mintea spaniolului. Rafa castiga pana la urma game-ul de serviciu, dar jocul sau este departe de ceea ce a aratat in ultimele luni (4-3).Condus cu 5-3 si aflandu-se la serviciu, Nadal ne-a aratat o latura umana, iar "regele" Federer nu avea cum sa nu profite. Elvetianul a aratat astazi ca a obtinut antidotul pentru "calaul" Nadal, jucator pe care l-a invins de patru ori in acest an...Meciul a inceput cu Rafa la serviciu. Feder a fost agresiv la retur, a facut diferenta si a fructificat a treia minge de break. Debut perfect pentru campionul elvetian. Fedex tine bine fraiele meciului si se distanteaza la 2-0. Cu ceva emotii, ibericul isi castiga serviciul si "apare" si el pe tabela: 2-1. Debutul de meci ne arata un Federer hotarat si cu bagajul de lovituri "in racheta".Roger gaseste unghiuri incredibile cu forehand-ul, iar game-ul de serviciu ii revine la 30. Elvetianul conduce acum cu 3-1. La 3-2, urmeaza un game alb de 50 de secunde reusit de Federer! Fedex se distantaza la 4-2, elvetianul este impresionant la serviciu...Rafa este nevoit sa "supravietuiasca" unui game dificil de serviciu: Federer pune presiune din orice pozitie, "deseneaza" perfect, iar Nadal isi castiga cu emotii serviciul: 4-3. "Mister Perfect" joaca asa cum a facut-o si la Indian Wells si Miami impotriva ibericului: serviciul este impecabil, dreapta la fel. Nimic de facut pentru liderul modial: 5-3.Momentul adevarului din primul set: dupa ce Nadal reuseste un game alb, Roger serveste pentru inchiderea mansei. Federer este imperial inca o data: se impune inca o data la zero, iar setul ii revine cu 6-4. Roger a fost in mod evident jucatorul mai bun, nu au fost prea multe de facut pentru Nadal.Federer vs Nadal: 19-16Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013, 2017).Miami, 2004: 6-3, 6-3 pentru Nadal (durata meci 1h 10min)Miami, 2005: 2-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 pentru Federer (3:43)Roland Garros, 2005: 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 pentru Nadal (2:47)Dubai, 2006: 2-6, 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:53)Monte Carlo, 2006: 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) pentru Nadal (3:50)Roma, 2006: 6-7(0), 7-6(5). 6-4, 2-6, 7-6(5) pentru Nadal (5:05)Roland Garros, 2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Nadal (2:58)Wimbledon, 2006: 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 pentru Federer (2:58)Turneul Campionilor, 2006: 6-4, 7-5 pentru Federer (1:53)Monte Carlo, 2007: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:35)Hamburg, 2007: 2-6, 6-2, 6-0 pentru Nadal (1:55)Roland Garros, 2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Nadal (3:10)Wimbledon, 2007: 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 pentru Federer (3:45)Turneul Campionilor, 2007: 6-4, 6-1 pentru Federer (0:59)Monte Carlo, 2008: 7-5, 7-5 pentru Nadal (1:43)Hamburg, 2008: 7-5, 6-7(3), 6-3 pentru Nadal (2:52)Roland Garros, 2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Nadal (1:48)Wimbledon, 2008: 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 pentru Nadal (4:48)Australian Open, 2009: 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 pentru Nadal (4:32)Madrid, 2009: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:26)Madrid, 2010: 6-4, 7-6(5) pentru Nadal (2:10)Turneul Campionilor, 2010: 6-3, 3-6, 6-1 pentru Federer (1:37)Miami, 2011: 6-3, 6-2 pentru Nadal (1:18)Madrid, 2011: 5-7, 6-1, 6-3 pentru Nadal (2:36)Roland Garros, 2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Nadal (3:40)Turneul Campionilor, 2011: 6-3, 6-0 pentru Federer (1:00)Australian Open, 2012: 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4 pentru Nadal (3:42)Indian Wells, 2012: 6-3, 6-4 pentru Federer (1:31)Indian Wells, 2013: 6-4, 6-2 pentru Nadal (1:24)Roma, 2013: 6-1, 6-3 pentru Nadal (1:08)Cincinnati, 2013: 5-7, 7-4, 6-3 pentru Nadal (2:14)Turneul Campionilor, 2013: 7-5, 6-3 pentru Nadal (1:19)Australian Open, 2014: 7-6(4), 6-3, 6-3 pentru Nadal (2:24)Basel, 2015: 6-3, 5-7, 6-3 pentru Federer (2:03)Australian Open, 2017: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 pentru Federer (3:37)Indian Wells, 2017: 6-2, 6-3 pentru Federer (1:08)Miami, 2017: 6-3, 6-4 pentru Federer (1:34)Shanghai, 2017: 6-4, 6-3 pentru Federer (1:13)Turneul de la Shanghai face parte din categoria "Masters" (1000), se disputa pe hard si are premii totale in valoare de $5.924.890. Prima editie a avut loc in anul 2009 si a fost castigata de Nikolay Davydenko. Cele mai multe trofee cucerite le au Andy Murray si Novak Djokovic (cate trei).