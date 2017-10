​WTA Tianjin: Irina Begu, castigatoare a competitiei la dublu

Begu si Errani s-au impus in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, in fata perechii Dalila Jakupovic/Nina Stojanovic (Slovenia/Serbia).Castigatoarele probei vor primi un premiu total de 17.724 de dolari si 280 de puncte WTA, in timp ce finalistele 9.222 de dolari si 180 de puncte WTA.Pentru Begu a fost a doua finala de dublu din acest an, dupa ce a castigat turneul de la Bucuresti, in echipa cu Raluca Olaru. Pana la compatitia de la Tianjin, Begu avea cinci titluri de dublu si alte cinci finale jucate.