VIDEO Shanghai Masters: Sarbatoarea sportului - Roger Federer si Rafael Nadal se vor intalni in finala competitiei

Asa cum era de asteptat, Federer a avut un meci foarte greu impotriva "calaului" sau de la US Open. Delpo a servit puternic, nu i-a dat prea multe sperante adversarului sa faca break, iar primul set i-a revenit meritat dupa cum s-au desfasurat ostilitatile (6-3).Nevoit sa reactioneze, elvetianul a servit mult mai precis, s-a deplasat parca mai bine si a incercat constant sa puna presiune pe serviciul lui Juan Martin. Dupa mai multe sanse ratate, Fedex a bifat break-ul, iar rolurile s-au inversat: argentinianul "a alergat" dupa adversar, insa fara sanse. Roger a castigat in "oglinda" (6-3) setul al doilea, iar pentru stabilirea invingatorului era nevoie de un decisiv.Federer a luat-o de la capat cu munca in ceea ce priveste realizarea break-ului, iar sansa i-a suras in al treilea game al decisivului. De aici s-a mers cu serviciul pana la 5-3, moment in care fostul lider mondial si-a mai trecut in cont un break (6-3).Castigator o singura data la Shanghai (2014), Federer il va intalni in finala pe marele sau rival, Rafael Nadal. Lumea sportului va avea ocazia sa vada episodul cu numarul 38 din "FEDAL", fiind totodata confruntarea cu numarul patru din 2017 in care cei doi titani se vor intalni.Desi la general Rafa conduce cu 23-14, Roger a castigat in acest an toate cele trei intalniri directe (Australian Open - finala, Indian Wells - sferturi, Miami - finala). De notat este faptul ca Nadal nu a castigat niciodata turneul de la Shanghai, disputand de-a lungul timpului doar o singura finala (in 2009, la prima editie, a fost invins de Nikolay Davydenko, scor 7-6(3), 6-3).Finala Roger Federer vs Rafael Nadal se va disputa duminica, de la ora 11:30 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digisport 2.Federer vs Nadal: 19-16Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013, 2017).Miami, 2004: 6-3, 6-3 pentru Nadal (durata meci 1h 10min)Miami, 2005: 2-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 pentru Federer (3:43)Roland Garros, 2005: 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 pentru Nadal (2:47)Dubai, 2006: 2-6, 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:53)Monte Carlo, 2006: 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) pentru Nadal (3:50)Roma, 2006: 6-7(0), 7-6(5). 6-4, 2-6, 7-6(5) pentru Nadal (5:05)Roland Garros, 2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Nadal (2:58)Wimbledon, 2006: 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 pentru Federer (2:58)Turneul Campionilor, 2006: 6-4, 7-5 pentru Federer (1:53)Monte Carlo, 2007: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:35)Hamburg, 2007: 2-6, 6-2, 6-0 pentru Nadal (1:55)Roland Garros, 2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Nadal (3:10)Wimbledon, 2007: 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 pentru Federer (3:45)Turneul Campionilor, 2007: 6-4, 6-1 pentru Federer (0:59)Monte Carlo, 2008: 7-5, 7-5 pentru Nadal (1:43)Hamburg, 2008: 7-5, 6-7(3), 6-3 pentru Nadal (2:52)Roland Garros, 2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Nadal (1:48)Wimbledon, 2008: 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 pentru Nadal (4:48)Australian Open, 2009: 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 pentru Nadal (4:32)Madrid, 2009: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:26)Madrid, 2010: 6-4, 7-6(5) pentru Nadal (2:10)Turneul Campionilor, 2010: 6-3, 3-6, 6-1 pentru Federer (1:37)Miami, 2011: 6-3, 6-2 pentru Nadal (1:18)Madrid, 2011: 5-7, 6-1, 6-3 pentru Nadal (2:36)Roland Garros, 2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Nadal (3:40)Turneul Campionilor, 2011: 6-3, 6-0 pentru Federer (1:00)Australian Open, 2012: 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4 pentru Nadal (3:42)Indian Wells, 2012: 6-3, 6-4 pentru Federer (1:31)Indian Wells, 2013: 6-4, 6-2 pentru Nadal (1:24)Roma, 2013: 6-1, 6-3 pentru Nadal (1:08)Cincinnati, 2013: 5-7, 7-4, 6-3 pentru Nadal (2:14)Turneul Campionilor, 2013: 7-5, 6-3 pentru Nadal (1:19)Australian Open, 2014: 7-6(4), 6-3, 6-3 pentru Nadal (2:24)Basel, 2015: 6-3, 5-7, 6-3 pentru Federer (2:03)Australian Open, 2017: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 pentru Federer (3:37)Indian Wells, 2017: 6-2, 6-3 pentru Federer (1:08)Miami, 2017: 6-3, 6-4 pentru Federer (1:34)Shanghai, 2017 -Turneul de la Shanghai face parte din categoria "Masters" (1000), se disputa pe hard si are premii totale in valoare de $5.924.890. Prima editie a avut loc in anul 2009 si a fost castigata de Nikolay Davydenko. Cele mai multe trofee cucerite le au Andy Murray si Novak Djokovic (cate trei).