Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati

Halep a reusit sa castige intr-o ora si 50 de minute, in premiera in circuitul WTA in fata britanicei.Simona a inceput cu dreptul (1-0), dar apoi a cedat urmatoarele doua ghemuri (1-2). Halep a legat apoi patru ghemuri la rand, pe fondul unui joc foarte strans, ajungand la 5-2. Romanca i-a permis adversarei sa se apropie la 5-4, ratand o minge de set, dar a incheiat primul act cu un break la zero (6-4).Konta (26 ani, 7 WTA) a debutat in setul al doilea cu break, insa a urmat o noua serie splendida de patru ghemuri a Simonei (4-1), care apoi a condus cu 5-2. Halep a ratat doua mingi de meci la 5-3, iar apoi Konta a restabilit egalitatea, 5-5. Britanica a fost aproape sa preia conducerea, dar Simona a salvat doua mingi de break si a facut 6-5. Halep a avut apoi 40-0 pe serviciul britanicei, dar a ratat cele trei noi mingi de meci si jocul a ajuns in tiebreak. Halep a dominat tiebreak-ul, adjudecat cu 7-1.Halep (25 ani) a avut 3 asi in acest meci, a facut doua duble greseli, salvand 13 din cele 17 mingi de break create de Konta. Romanca a avut 15 winners si a comis 17 erori nefortate.De partea cealalta, Konta a adunat 4 asi, a facut o dubla greseala, a salvat 6 din cele 11 mingi de break, a reusit 26 de mingi direct castigatoare, dar a facut si 34 de erori nefortate.Scorul meciurilor directe dintre Halep si Konta este acum de 3-3. Konta s-a impus in 2015 la Wuhan, in optimi, cu 6-3, 3-6, 7-5, anul acesta, la Miami, in sferturi, cu 3-6, 7-6 (7), 6-2, si la Wimbledon in sferturi, luna trecuta, cu 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4. In afara victoriei de la Cincinnati, Simona a mai obtinut doua succese in Fed Cup, cu 6-1, 6-3, pe 23 aprilie, la Mamaia, si in 2014, la Budapesta, cu 6-1, 6-4. Cele doua au mai disputat anul acesta un meci demonstrativ, la turneul Tie Break Tens, unde Halep s-a impus cu 10-2.Romanca si-a asigurat un cec de 128.330 dolari si 350 de puncte WTA, urmand sa joace in penultimul act cu americanca Sloane Stephens, care a dispus in sferturi cu 6-1, 7-6 (3) de germanca Julia Goerges. Halep are 4-2 in meciurile directe cu Stephens (24 ani, 151 WTA), castigand ultimele trei meciuri, cel mai recent acum doua saptamani, la Washington, in primul tur, cu 7-6 (3), 6-0.