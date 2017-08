WTA Cincinnati: Elina Svitolina, eliminata in optimi. Doar Halep o mai poate "detrona" pe Pliskova

Primul "scenariu" prin care Halep poate deveni in premiera numarul 1 mondial este ca ea sa ajunga in finala, iar Pliskova sa nu se califice in semifinale.Si Svitolina avea sanse la locul I daca ar fi castigat competitia de la Cincinnati. Atat Pliskova, cat si ucraineanca ar fi trebuit sa joace joi in optimi, insa meciurile lor au fost amanate o zi din cauza ploii.Svitolina era pe partea de tablou a Simonei Halep, pe care o putea intalni din nou, dupa numai o saptamana, in semifinale. Jucatoarea din Ucraina o invinsese pe Halep in semifinalele Rogers Cup, cu 6-1, 6-1, turneu pe care l-a castigat.Pliskova trebuie sa joace tot vineri si meciul din sferturi, cu daneza Caroline Woznacki, locul 5 WTA. Ele se reintalnesc dupa partida disputata in aceeasi faza a Rogers Cup, cand Wozniacki a castigat cu 7-5, 6-7 (3), 6-4.La randul ei, Halep va evolua, sambata (vineri, la Cincinnati), nu inainte de ora 02.00, cu britanica Johanna Konta, locul 7 WTA, in sferturile Western&Southern Open.Pana la ora transmiterii acestei stiri se cunoaste o semifinalista, spaniola Garbine Muguruza, locul 6 WTA, care a intrecut-o, cu 6-2, 5-7, 7-5, pe rusoaica Svetlana Kuznetova, locul 8 WTA. Muguruza va evolua in penultimul act cu invingatoarea dintre Pliskova si Wozniacki.Tot intr-un meci amanat din optimi, americanca Sloane Stephens, locul 151 WTA, beneficiara a unui wild card, a invins-o, cu 2-6, 6-3, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 39 WTA.Partida Stephens - Goerges va stabili cealalta semifinalista de pe partea de tablou a Simonei Halep.