Nastase si Tiriac il critica pe Isarescu pentru "Arenele BNR". L-as da in judecata pentru ca mi-a luat bani din buzunar, spune Nastase

Fostii tensimeni Ilie Nastase si Ion Tiriac l-au criticat din nou pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, pentru indiferenta aratata fata de situatia Arenelor BNR, aflate in stare de degradare. Nastase a spus ca l-ar da in judecata pe Isarescu daca ar fi in locul omului de afaceri Ion Tiriac, pentru faptul ca turneul ATP de la Bucuresti a trebuit mutat la Budapesta, pierzand bani astfel, scrie News.ro.







"Pe noi ne doare foarte tare. Nu e normal ca noi sa cladim un turneu, 20 de ani, mai ales la inceput, cand nu erau bani, se pierdeau bani. Domnul Tiriac a scos bani din buzunar sa tina turneul. Eu sa fiu in locul domnului Tiriac l-as da in judecata pe domnul Isarescu. Nu Banca Nationala, pe el personal. Pai mi-a luat niste bani din buzunar. Ca sa pierdem un turneu la 20 de ani, prematur. Eu un singur lucru ii spun domnului Isarescu - Dumnezeu sa-l ierte! Pe el, pentru ceea ce a facut. Nu e normal ce a facut. Nu e terenul dansului, de unde e el, e terenul romanilor. Si Banca Nationala ar trebui sa se numeasca Banca Romanilor ca e a romanilor. Nu e de la mama lui terenul ala. Cineva care a stat 27 de ani in postul ala, mai mult decat a stat Ceausescu, nu e normal. Cine e persoana care poate sa ne dea terenul inapoi? Cine, domnul Dragnea? Cine? Facem un apel la toata lumea, sa ne dea terenul. De ce ai pus numele Arenele BNR Tiriac - Nastase daca ne-ai luat terenul? Am facut ceva, am furat pe acolo? Doar am tinut in viata un turneu care a murit la 20 de ani. Tanar", a declarat Nastase.



Tiriac a precizat ca in timpul mandatului guvernului condus de Victor Ponta s-a incercat fara succes scoaterea bazei sportive din patrimoniul BNR.



"Au fost incercari pe vremea Guvernului Ponta, sa se faca un schimb cu complexul asta, sa le dea altceva. Pe vremea mea, la COR, facusem o lege ca nicio baza sportiva nu are cum sa se schiimbe. Banca Nationala a luat acest parc, in 1991, dupa parerea mea, ilegal. Pentru ca el era dintotdeauna o baza sportiva, nu era a bancii. Domnul Nastase s-a nascut pe baza aia, Ceausescu a facut-o in sapte zile. Ca tribuna nu mai era sigura, am spus ca o facem noi. Nu se poate, e proprietatea noastra (n.r. - BNR). De ce nu se poate? Pompierii care au datoria lor. Mie mi-a pus capac ca au pus lanturi acolo si nu am putut sa fac o poza cu domnul Nastase. Nu stiu daca e legala treba, dar o sa aflu", a spus Tiriac.



In 2016, licenta turneului BRD Nastase Tiriac Trophy, ce fusese gazduit de Bucuresti in ultimii 20 de ani, a fost cedata si competitia are loc din acest an la Budapesta.



"Neavand unde, jucandu-l in tiganie acolo, facand o treaba doar sa nu ne ia licenta, am plecat, turneul se joaca la Budapesta. Deci s-a terminat treaba, sa-l faca si altii", a afirmat Tiriac, proprietarul licentiei, in iunie 2016.



Arena centrala din cadrul complexului din Cotroceni nu poate fi folosita deoarece nu are aviz de la ISU. BNR, proprietara bazei, sustine ca nu poate investi in modernizarea arenei deoarece nu-i permite legea.