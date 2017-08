Victoria Azarenka risca sa rateze US Open din cauza luptei pentru custodia copilului sau

Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numarul unu mondial, ar putea declara forfait pentru ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open (28 august - 10 septembrie), din cauza rupturii relatiei cu tatal fiului sau si a procedurilor pentru obtinerea custodiei copilului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.







"La putin timp dupa Wimbledon, eu si tatal lui Leo ne-am separat si incercam de atunci sa rezolvam problema custodiei. In momentul actual, la cum stau lucrurile, singura solutie pentru mine de a disputa US Open ar fi sa-l las pe Leo in California (unde se afla resedinta sa - n.red.), ceea ce nu doresc sa fac", a explicat Azarenka pe retelele de socializare.



"Sper in continuare ca lucrurile vor evolua pozitiv pentru a rezolva aceasta situatie dificila si a putea sa joc din nou... Insa niciun parinte nu ar trebui sa aleaga intre copilul sau si cariera", a adaugat jucatoarea.



In varsta de 28 ani si clasata in acest moment pe locul 204 in ierarhia WTA, Victoria Azarenka a dat nastere primului ei copil in luna decembrie. Dubla laureata la US Open (2012, 2013), ea a revenit in circuitul feminin la finele lunii iunie, dupa o absenta de 13 luni, cu ocazia turneului de la Mallorca (Spania).



Azarenka a atins luna trecuta optimile de finala la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, insa a declarat forfait saptamana acesta pentru turneul de la Cincinnati (SUA), ultima repetitie generala inaintea Openului Statelor Unite, tot din cauza problemelor legate de custodia copilului sau.