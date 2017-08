VIDEO ATP Cincinnati: Dominic Thiem, in sferturi (Rezultatele zilei)

Inainte ca ploaia sa perturbe programul turneului de la Cincinnati, austriacul Dominic Thiem, favoritul numarul 3, s-a impus in fata francezului Adrian Mannarino, scor 7-6 (4), 7-6 (3). Thiem se va duela pentru un loc in semifinale cu spaniolul David Ferrer, invingator cu 6-4, 6-4 in fata compatriotului sau Pablo Carreno Busta, cap de serie numarul 11.





S-au disputat joi in optimi:





Jared Donaldson - Nikoloz Basilashvili 6-4 7-6(4)

David Ferrer - 11-Pablo Carreno 6-4 6-4

Yuichi Sugita - Karen Khachanov 6-7(0) 6-3 6-3

7-Grigor Dimitrov - Juan Martin del Potro 6-3 7-5

14-John Isner - Frances Tiafoe 7-6(4) 7-5

3-Dominic Thiem - Adrian Mannarino 7-6(4) 7-6(3).





Cele mai importante momente ale zilei de joi:





Vezi aici cateva lovituri superbe din partida Thiem vs Mannarino: