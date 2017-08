WTA Cincinnati: Garbine Muguruza si Caroline Wozniacki s-au calificat in sferturi (Rezultate complete)

S-au disputat joi in optimi:







6-Caroline Wozniacki - Ashleigh Barty 6-4 6-2

8-Svetlana Kuznetsova - Carla Suarez Navarro 6-2 6-4

2-Simona Halep - 15-Anastasija Sevastova 6-4 6-3

7-Johanna Konta - 11-Dominika Cibulkova 6-3 6-4

Partidele Karolina Pliskova (1) vs Camila Giorgi 3-0, Elina Svitolina vs Julia Goerges si Sloane Stephens vs Ekaterina Makarova au fost amanate pentru vineri din cauza ploii.





Competitia americana face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. In 2016, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova.







In Romania, competitia de la Cincinnati poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 2.