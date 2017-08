​WTA Cincinnati: Simona Halep vs Johanna Konta se va disputa in noaptea de vineri spre sambata

Pentru un loc in semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, Simona Halep, favorita numarul doi, va avea o misiune dificila, urmand sa o infrunte pe britanica Johanna Konta, cap de serie numarul sapte. Partida se va desfasura pe Terenul Central si nu va incepe mai devreme de ora 02.00 (ora Romaniei).





Johanna Konta, cap de serie numarul 7, a dispus joi, cu 6-3, 6-4, de slovaca Dominika Cibulkova, cap de serie numarul 11, in timp ce Halep, a doua favorita a competitiei, a trecut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, de letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 15.





De-a lugul timpului, Halep si Konta s-au intalnit de cinci ori. Romanca a obtinut singurele victorii in FedCup. Ultima partida castigata de Halep a fost pe 23 aprilie 2017, la Mamaia, cand s-a impus categoric, scor 6-1, 6-3.





Halep are amintiri neplacute de la ultima confruntare cu Johanna Konta. In semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, Simona a fost invinsa, scor 6-7(2), 7-6(5), 6-4. La 1-0 la seturi, Halep a condus cu 5-4 in tiebreak, moment in care avea doua servicii.







Halep vs Konta intalniri directe: 2-3





2017, Wimbledon (sferturi): 6-7(2), 7-6(5), 6-4 pentru Konta

2017, FedCup: 6-1, 6-3 pentru Halep

2017, Miami (sferturi): 3-6, 7-6(7), 6-2 pentru Konta

2015, Wuhan (optimi): 6-3, 3-6, 7-5 pentru Konta

2014, FedCup: 6-1, 6-4 pentru Halep



Despre turneul de la Cincinnati



Competitia americana face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.



In 2016, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova.



La editia de anul trecut, Simona Halep a fost cap de serie numarul 3 si a parasit competitia in semifinale: a fost invinsa de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-4.



Ultimele campioane de la Cincinnati:



2016 - Karolina Pliskova

2015 - Serena Williams

2014 - Serena Williams

2013 - Victoria Azarenka

2012 - Na Li

2011 - Maria Sharapova

2010 - Kim Clijsters.