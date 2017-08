Halep: In acest moment nu joc cel mai bun tenis. Faptul ca am castigat chiar daca joc mai putin bine este un mare plus

Jucatoarea Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, joi, dupa calificarea in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, ca meciul cu Anastasija Sevastova nu a fost deloc usor. Halep recunoaste ca nu joaca la cel mai bun nivel posibil, dar considera "un mare plus" faptul ca a reusit sa se impuna chiar daca a evoluat "mai putin bine", potrivit news.ro.



"A fost un meci dificil, deloc usor. Pot spune ca in acest moment nu joc cel mai bun tenis al meu, dar faptul ca am castigat chiar daca joc mai putin bine este un mare plus pentru mine. Imi da putin mai multa incredere ca ma pot descurca. Am castigat impotriva jucatoarei numarul 15 din lume jucand nu asa cum vreau. Este mare lucru. Sunt bucuroasa", a spus Halep, potrivit wtatennis.com.

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, pe sportiva letona Anastasija Sevastova, locul 16 WTA si cap de serie 15, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.

In faza urmatoare, Halep va evolua cu britanica Johanna Konta, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, sau cu Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 11 WTA si cap de serie numarul 11.

Simona Halep a ajuns anul trecut in faza semifinalelor la Cincinnati, cand a pierdut, cu 3-6, 4-6, in fata germanei Angelique Kerber. In 2015, Halep a evoluat in finala, fiind invinsa de Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-6 (5).