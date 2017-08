Sevastova pare mai hotarata: trimite cu multa lungime, iar Halep nu are cele mai bune retururi (15-40). Prima minge de break este salvata, Anastasija nu a mai avut forta in picioare la un rever. Si a doua sansa de break se evapora pentru letona: egalitate. Cu toate ca ajunge foarte bine la o scurta, Halep este apoi pasata de adversara: egalitate. O scurta a Sevastovei se opreste in banda, iarHalep nu a avut o evolutie stralucitoare, insa si-a revenit la timp, de la 2-4. A avut insa din nou un moment de cadere, cu multe erori nefortate si cu nervi care i-au redus mult din potential...Interventia lui Darren Cahill a fost din nou oportuna...Ce va face insa Simona la US Open, acolo unde sunt interzise discutiile cu antrenorul?Adusa la fileu de adversara, Halep face miscarea perfecta si o paseaza in lung de linie pe Sevastova (15-15). Simona isi regaseste agresivitatea: ia mingea devreme (15-30). Anastasija da o mana de ajutor: dubla greseala, iar apoi Simona profita de prima sansa de set avuta: 6-4.Acum Sevastova este cea care a intrat intr-o zona "neagra": rateaza mult, este nervoasa, nu isi poate controla emotiile. Halep isi castiga serviciul si pare din nou in control: nu putem spune ca si-a ridicat neaparat nivelul de joc - a fost doar calma, preocupata sa nu mai greseasca inutil si sa o forteze pe adversara sa iasa din zona de confort. Ce desfasurare a avut pana acum acest prim set: 2-0 pentru Halep, 4-2 pentru Sevastova, iar acum 5-4 pentru Simona...Simona da unele semne de revenire: returneaza lung, trimite cu mai mult topspin: 15-40. Halep egaleaza la patru, profitand de a doua sansa de break. A fost un game in care jucatoarea noastra a fost cu capul pe umeri: nu a mai fortat inutil, a profitat bine de unghiuri...Continua caderea Simonei: inca o greseala cu dreapta inside-in (0-15). Gaseste insa o dreapta in cross lung: egalitate (15-15). Are nevoie sa fie mai calma, sa isi vada de jocul ei, nu e cazul de irascibilitate. Doua mingi de game (40-15), dupa un schimb in care Halep a fost mai aproape de nivelul ei obisnuit. Pe un serviciu doi moale, Sevastova returneaza perfect (40-30). Simona inchide game-ul la momentul potrivit si intrerupe seria adversarei: 3-4Dupa inca doua puncte castigate de Sevastova, Halep reuseste o contra scurta de efect (30-15). Returul ii joaca inca o data feste: 40-15. Vine si primul as la disputei: letona se desprinde la 4-2, dupa ce a fost condusa cu 2-0. Este un blocaj in mintea Simonei"Pe teren, doar tu te poti ajuta, eu nu pot sa o fac. Ai incredere in reverul tau, e cea mai buna lovitura de pe teren. Ai incredere in tine, nu te mai grabi, trebuie sa iti faci miscarea completa la executie" - Darren CahillDupa sansele de break ratate, Halep si-a pierdut parca busola: a devenit nervoasa, grabita, ajutand-o pe adversara sa treaca in avantajInca doua erori nefortate, balanta se inclina in favoarea letonei (0-30). Desi a dominat categoric un schimb, Halep a ratat complet un voleu de rever, iar acum sunt trei sanse de break pentru Sevastova (0-40). Inca un game castigat de Anastasija: al treilea la rand: de la 0-2, la 3-2...Sevastova este incredibila cu scurtele: ii rupe ritmul Simonei si castiga punctele. Pana in acest moment, Halep domina jocul de pe baseline, insa letona variaza mult mai bine loviturile. Atunci cand trimite cu adancime, Simona castiga punctele, adversara fiind incomodata de aceste mingi (30-30). Retur direct castigator al Simonei: ce executie! Din pacate, Halep alterneaza momentele foarte bune cu cele dezamagitoare: retur in afara terenului, fara sa fie incomodata de adversara. Inca o data returul lung, pe centrul terenului, isi face datoria: a doua minge de break. Pe o minge moale si inalta, Sevastova schimba directia si o surprinde pe Simona - egalitate inca o data. Simonei nu ii ies pasii la executie, iar minge de opreste in fileu: game pentru letona: 2-2. A fost un game in care Halep i-a facut cadouri adversarei, tinand-o practic in joc.Inceput nefericit de game: cu o dubla greseala. Anastasija profita de o scurta, iar apoi o paseaza pe Halep in cross lung (0-30). Sevastova are succes cu scurtele: si daca ajunge la minge, Halep este neinspirata: 0-40. Rebreak la zero: este 2-1 pentru Simona. Un game inceput cu un cadou facut de Halep si continuat fara ritm din partea jucatoarei noastreGame echilibrat pe serviciul sportivei din Letonia. Anastasija face pasul in fata de cate ori are ocazia, profitand si de retururile scurte ale Simonei. Serviciul este principala arma in acest moment: 40-30. Intr-un schimb al unghiurilor ascutite, Simona este neinspirata, insa are si noroc: letona trimite in afara, cu tot terenul liber (40-40). Sevastova isi pierde rabdarea, forteaza, insa rateaza un rever in cross scurt: minge de break pentru Halep. Este insa anulata: egalitate. Inca o eroare cu backhandul: letona incearca sa puna multa forta, iar mingea nu intra in teren. Anastasia are in forehandul in lung de linie o lovitura foarte buna: inca o egalitate. Simona ia devreme un retur, insa mingea se opreste in fileu: minge de 1-1. Cel mai frumos schimb de pana acum al partidei ii revine jucatoarei noastre, dupa un duel splendid la fileu: egalitate. A treia sansa de break pentru Simona. Sevastova incearca un contr-pied, dar nu poate pune suficient topspin in lovitura, iar mingea de opreste in plasa: break Halep, ea conduce cu 2-0 in primul setMeciul a inceput cu Simona la serviciu. Halep incearca un rever in lung de linie, dar loveste inghesuit si trimite in fileu (0-15). In tribune, Darren Cahill pare la fel de impasibil ca intotdeauna. Cu toate ca variaza perfect intr-un schimb, Anastasija pierde pana la urma punctul: smash dificil executat perfect de Simona (40-15). Game de control pentru Halep: 1-0Sunt 28 de grade Celsius, sanse de ploaie: 50%Cele doua jucatoare si-au facut aparitia pe GrandstandDe-a lungul timpului, Simona si Anastasija s-au intalnit de sapte ori. Ultimul succes al letonei dateaza insa din 2011, din Luxemburg. De la acel meci, Halep s-a impus de trei ori, cedand doar noua game-uri.2009, La Palma (Hard): 6-2, 7-6(4) pentru Anastasija Sevastova2010, Bad Gastein (Zgura): 5-7, 6-1, 5-0 pentru Anastasija Sevastova2011, Copenhaga (Hard): 6-7(5), 7-6(4), 6-0 pentru Simona Halep2011, Luxemburg (Hard): 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova2016, Bucuresti (Zgura): 6-0, 6-0 pentru Simona Halep2017, Stuttgart (Zgura): 6-3, 6-1 pentru Simona Halep2017, Madrid (Zgura): 6-2, 6-3 pentru Simona Halep.Competitia americana face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.In 2016, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova.La editia de anul trecut, Simona Halep a fost cap de serie numarul 3 si a parasit competitia in semifinale: a fost invinsa de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-4.2016 - Karolina Pliskova2015 - Serena Williams2014 - Serena Williams2013 - Victoria Azarenka2012 - Na Li2011 - Maria Sharapova2010 - Kim Clijsters.