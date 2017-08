WTA Cincinnati: Simona Halep vs Anastasija Sevastova se va disputa joi, de la ora 18.00

Simona Halep si Anastasija Sevastova au mai fost adversare de sapte ori pana acum, scorul fiind 4-3 in favoarea jucatoarei noastre. Ultimele doua partide dintre Halep si Sevastova, disputate in 2017, au fost castigate de romanca, scor 6-3, 6-1, in sferturi la Stuttgart si scor 6-2, 6-3, in semifinale la Madrid.2009, La Palma (Hard): 6-2, 7-6(4) pentru Anastasija Sevastova2010, Bad Gastein (Zgura): 5-7, 6-1, 5-0 pentru Anastasija Sevastova2011, Copenhaga (Hard): 6-7(5), 7-6(4), 6-0 pentru Simona Halep2011, Luxemburg (Hard): 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova2016, Bucuresti (Zgura): 6-0, 6-0 pentru Simona Halep2017, Stuttgart (Zgura): 6-3, 6-1 pentru Simona Halep2017, Madrid (Zgura): 6-2, 6-3 pentru Simona Halep.Locul in ierarhia WTA: 2-16Titluri WTA: 15-2Titluri WTA in 2017: 1-1 (Madrid vs Mallorca)Titluri WTA la dublu: 0-0Bani castigati din tenis: $18,870,480 vs $2,516,038Varsta: 25-27Locul nasterii: Constanta vs Liepaja (Letonia)Inaltime: 1,68 metri - 1,69 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/ infrangeri in cariera: 395/180 vs 338/183Victorii/ infrangeri in 2017: 36/11 vs 31/18Competitia americana face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.In 2016, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova.La editia de anul trecut, Simona Halep a fost cap de serie numarul 3 si a parasit competitia in semifinale: a fost invinsa de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-4.2016 - Karolina Pliskova2015 - Serena Williams2014 - Serena Williams2013 - Victoria Azarenka2012 - Na Li2011 - Maria Sharapova2010 - Kim Clijsters.