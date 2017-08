​WTA Cincinnati: Anastasija Sevastova, adversara Simonei Halep in optimi

Sevastova a invins-o in turul doi pe italianca Roberta Vinci, numarul 42 mondial, scor 6-2, 7-5, intr-o ora si 33 de minute.Simona Halep si Anastasija Sevastova au mai fost adversare de sapte ori, romanca impunandu-se in patru meciuri, iar letona in trei.Ultimele doua meciuri dintre Halep si Sevastova, disputate in 2017, au fost castigate de romanca, scor 6-3, 6-1 in sferturi la Stuttgart si scor 6-2, 6-3 in semifinale la Madrid.Halep a ajuns anul trecut in faza semifinalelor la Cincinnati, cand a pierdut, cu 3-6, 4-6, in fata germanei Angelique Kerber. In 2015, Halep a evoluat in finala, fiind invinsa de Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-6 (5).