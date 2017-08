ATP: Kei Nishikori, forfait pana la sfarsitul anului, din cauza unei accidentari la incheietura manii drepte

Aflat in acest moment pe locul 9 in ierarhia ATP, niponul nu va mai putea fi vazut pe teren in a doua parte a stagiunii.Circuitul masculin este lovit in aceasta perioada de mai multe absente de marca, toate din cauza unor accidentari. Novak Djokovic (5 ATP) a fost primul care a anuntat ca nu va mai juca pana in 2018, a urmat apoi Stanislas Wawrinka (4 ATP) , iar acum lista a fost intregita de Kei Nishikori.Un alt nume mare care se confrunta cu probleme este Andy Murray. Actualul lider mondial (pozitie pe care o va pierde in favoarea lui Rafael Nadal incepand de saptamana viitoare) are dificultati. Nu a evoluat la Montreal, nu o va face nici la Cincinnati, fiind in pericol sa nu joace nici la US Open (ultimul Grand Slam al anului)."Ceea ce ma ingrijoreaza acum este ca Andy ar putea sa nu mai joace pentru mult timp. A jucat la nivel inalt timp de 12 ani si ar putea fi fortat sa se retraga"-Scotianul a avut mai multe probleme in acest an: de piele, o alta la cot, iar ultima la sold (pe durata Wimbledon-ului).