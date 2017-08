Serena Williams planuieste o revenire "incredibila" in circuitul WTA

Intr-un lung interviu acordat revistei Vogue, cea mai mica dintre surorile Williams, in varsta de 35 ani, castigatoarea trofeului la Australian Open in 2017, cand sarcina sa era chiar la inceput, a dezvaluit "planul incredibil" pe care il are in vedere pentru competitia de la Melbourne."Vreau doar sa dau totul. Va fi, trebuie spus, la trei luni dupa ce voi aduce pe lume copilul meu", a declarat ea, asigurand ca a urmarit cu atentie circuitul profesionist feminin pe durata sarcinii sale.Campioana americana a repetat ca are in continuare in vedere egalarea recordului de 24 titluri de Grand Slam detinut de australianca Margaret Court."Evident, daca voi putea merge acolo si ma voi putea ridica la nivelul lui Margaret, nu voi rata ocazia. Insa un lucru este sigur: aceasta sarcina mi-a dat o noua putere", a insistat ea.Serena Williams a castigat pana in acest moment 23 de titluri de Grand Slam, ultimul cucerit anul trecut in Australia, cand a depasit-o pe germanca Steffi Graf. Ea a pierdut pozitia de lider al clasamentului WTA in luna aprilie, iar acum se afla pe locul 15, dupa ce nu a mai disputat niciun turneu de patru luni.