LIVE Text Simona Halep vs Taylor Townsend 6-4, 4-1

Game dificil pentru Halep, este nevoita sa salveze mai multe mingi de break.Depasita in jocul de pe baseline, Taylor face pasul in fata, pune presiune la retur pe Simona, iar game-ul ii revine. Americanca intrerupe seria pozitiva a Simonei: Halep conduce acum cu 3-1.Schimburile mai lungi ii revin Simonei, Taylor este genul de jucatoare care nu are rabdare si care greseste si destul de mult. Halep isi mai trece in cont un game alb, tabela se modifica la 3-0.Simona loveste cu tot mai multa "adancime", iar Taylor returneaza "inghesuit" in multe momente. Halep castiga inca un game alb, se face 2-0 in favoarea ei in mansa a doua.Halep bifeaza si al cincilea game la rand, iar acum conduce cu 1-0 in setul al doilea. A servit bine, a cautat unghiuri bune si nu i-a dat vreo sansa adversarei.In pauza dintre seturi, Darren Cahill i-a spus Simonei sa se deplaseze mai mult, sa fie mai agresiva si sa nu ii mai dea timp la lovire adversarei.Nu a fost un set grozav facut de Simona, insa diferenta de valoare s-a vazut pe finalul setului. De la 4-2, Taylor s-a precipitat, a ratat lovituri aparent la indemana, iar Halep a profitat...Americanca a pierdut patru game-uri la rand pana la pierderea mansei intaiSimona isi "regaseste" backhand-ul, trimite perfect in lung de linie si ajunge sa aiba doua mingi de set (15-40). Halep rateaza prima sansa de a inchide setul, insa o fructifica pe a doua. 6-4, dupa ce la un moment dat Simona a fost condusa cu 4-2Dupa ce a avut probleme in acest set, Halep bifeaza un game alb, trece in avantaj pe tabela (5-4), iar acum va incerca sa inchida setul contra serviciului.Urmeaza un game in care Simona returneaza ceva mai bine (reuseste si un passing frumos in cross scurt cu reverul), iar Taylor este neinspirata. Apare inca un break, se face 4-4. Jocul Simonei este insa, deocamdata, departe de asteptariUn game in care Simona a avut primul serviciu la purtator, iar jocul a curs in favoarea jucatoarei noastre: Halep se apropie la 3-4 pe tabelaMulte erori facute de cele doua jucatoare in acest debut de partida. Reverul Simonei este anemic, fara ritm, nu aminteste cu nimic de acea arma letala a sportivei noastre. Taylor profita de momentul mai slab al Simonei si se distanteza la 4-2 in primul setFara ajutorul primului serviciu, Simona este vulnerabila, cu atat mai mult cu cat adversara vine des la fileu. Halep isi pierde inca o data serviciul si il cheama pe Darren Cahill (3-2 pentru Taylor).Cu toate ca a inceput ezitant game-ul al patrulea al meciului, Simona a revenit si a facut rebreak-ul: nu a lasat-o pe adversara sa se distanteze pe tabela (2-2).Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Dupa doua game-uri de control pentru ambele jucatoare, Halep isi pierde serviciul, sportiva din SUA reusind primul break al disputei (2-1).Simona si Taylor nu s-au intalnit in circuitul WTA. Sportiva din SUA se afla pe pozitia 134 in lume si nu a castigat pana acum vreun turneu WTA. A strans din tenis $883,598.In varsta de 21 de ani, Townsend s-a nascut la Chicago si are resedinta la Atlanta. Are 1.70 metri, fiind cu doar doi centimetri mai inalta decat Halep.Un aspect important: este jucatoare de mana stanga. Conform site-ului WTA, Taylor are in 2017 urmatorul bilant: 21 de victorii si 15 infrangeri. De cealalta parte, Simona are 35/11.Competitia americana face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.In 2016, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova.La editia de anul trecut, Simona Halep a fost cap de serie numarul 3 si a parasit competitia in semifinale: a fost invinsa de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-4.2016 - Karolina Pliskova2015 - Serena Williams2014 - Serena Williams2013 - Victoria Azarenka2012 - Na Li2011 - Maria Sharapova2010 - Kim Clijsters.