Jucatoarea rusa Maria Sarapova a primit un wild card pentru US Open, turneu care va avea loc in perioada 28 august - 10 septembrie, informeaza wtatennis.com, citata de news.roJucatoarea de 30 de ani, castigatoare a cinci turnee de Grand Slam, a mai primit un wild card in calificari la Wimbledon, dar s-a retras din cauza unei accidentari.Jucatoarea din Rusia a revenit in competitii in aprilie, dupa 15 luni de suspendare pentru ca a folosit o substanta interzisa, meldonium.