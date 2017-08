Simona Halep, pe locul zece in ierarhia celor mai platite sportive din lume

"Halep este in Top 10 WTA de aproape 200 de saptamani. Este cea mai lunga perioada din tenisul feminin. Starul nascut in Romania a incheiat un contract pe multi ani cu Mercedes Benz Romania. Cel mai mare contract de sponsorizare il are cu Adidas", a aratat publicatia americana.Jucatoarea din Constanta revine in Top 10 castiguri dupa un an de pauza. In perioada 1 iunie 2014 - 1 iunie 2015, ea a ocupat locul 7, cu venituri de 6,8 milioane de dolari.Pentru al doilea an consecutiv, sportiva cel mai bine platita din lume este Serena Williams, cu 27 de milioane de dolari, dintre care opt milioane premii, urmata la mare distanta de germana Angelique Kerber, cu 12,6 milioane de dolari (7,6 milioane premii). Americanca este prima in acest clasament desi nu mai joaca din ianuarie, dupa ce a ramas insarcinata.Surpinde prezenta in top a jucatoarei canadiene Egenie Bouchard (locul 70 WTA), care a avut o cadere constanta in ierarhia sportiva in ultimii ani. Cu numai 600.000 de dolari premii, dar cu contracte de publicitate cu firme ca Aviva, Rogers, Colgate si Coca-Cola, in valoare de 6,5 milioane de dolari, ea este inaintea Simonei Halep, pe locul 9.De altfel, opt din primele zece sportive cel mai bine platite sunt jucatoare de tenis.Fata de anul trecut, au iesit din top rusoaica Maria Sarapova (locul 2) si Victoria Azarenka (locul 9) din Belarus. Prima a fost suspendata 15 luni pentru dopaj, iar a doua si-a intrerupt cariera pentru a naste. Sarapova a fost prima la castiguri timp de 11 ani, pana in 2015. Si Ana Ivanovici din Serbia (locul 8) a iesit din top, dupa ce a pus capat carierei de jucatoare de tenis, anul trecut.1. Serena Williams (SUA - tenis) - 27 de milioane de dolari;2. Angelique Kerber (Germania - tenis) - 12,6 milioane;3. Danica Patrick (SUA - automobilism) - 12,2 milioane;4. Ronda Rousey (SUA - arte martiale mixte) - 11 milioane;5. Venus Williams (SUA - tenis) - 10,5 milioane;6. Garbine Muguruza (Spania - tenis) - 7,7 milioane;7. Caroline Wozniacki (Danemarca - tenis) - 7,5 milioane;8 Agnieszka Radwanska (Polonia - tenis) - 7,3 milioane;9. Eugenie Bouchard (Canada - tenis) - 7,1 milioane;10. Simona Halep (Romania - tenis) - 6,2 milioane.