WTA Cincinnati: Simona Halep vs Taylor Townsend (dupa ora 21:00)

Meciurile de pe "Grandstand" vor incepe la ora 18:00 (ora Romaniei). Inainte de disputa in care este angrenata Simona Halep, vor avea loc partidele: Ana Konjuh vs Dominika Cibulkova si Steve Johnson vs David Ferrer.Simona si Taylor nu s-au intalnit in circuitul WTA. Sportiva din SUA se afla pe pozitia 134 in lume si nu a castigat pana acum vreun turneu WTA. A strans din tenis $883,598.In varsta de 21 de ani, Townsend s-a nascut la Chicago si are resedinta la Atlanta. Are 1.70 metri, fiind cu doar doi centimetri mai inalta decat Halep.Un aspect important: este jucatoare de mana stanga. Conform site-ului WTA, Taylor are in 2017 urmatorul bilant: 21 de victorii si 15 infrangeri. De cealalta parte, Simona are 35/11.Competitia americana face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.In 2016, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova.La editia de anul trecut, Simona Halep a fost cap de serie numarul 3 si a parasit competitia in semifinale: a fost invinsa de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-4.2016 - Karolina Pliskova2015 - Serena Williams2014 - Serena Williams2013 - Victoria Azarenka2012 - Na Li2011 - Maria Sharapova2010 - Kim Clijsters.