WTA Cincinnati: Irina Begu si Raluca Olaru, calificate in optimi la dublu

Romancele s-au impus intr-o ora si 44 de minute, iar victoria le-a asigurat un cec de 9.545 dolari si 105 puncte WTA.Urmatoarele adversare vor fi invingatoarele din meciul Shuko Aoyama (Japonia)/Darija Jurak (Croatia) - Lauren Davis/Alison Riske (SUA).In alt meci, Monica Niculescu si taiwaneza Su-Wei Hsieh s-au calificat in optimi la dublu, dupa 6-2, 6-2 cuplul Johanna Konta (Marea Britanie)/Christina McHale (SUA).Urmatoarele adversare vor fi invingatoarele din meciul Kristina Mladenovic (Franta)/Anastasia Pavliucenkova (Rusia) - Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia/N. 6).Niculescu si Hsieh au mai facut pereche anul acesta la Biel-Bienne (Elvetia), unde au castigat titlul.Simona Halep, a doua favorita la simplu, va juca direct in turul secund, cu americanca Taylor Townsend (21 ani, 134 WTA), invingatoare in fata altei jucatoare venite din calificari, Monica Puig (Porto Rico), cu 3-6, 6-3, 6-2.