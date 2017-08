ATP Cincinnati: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, in optimile probei de dublu

Tecau si Rojer au incheiat conturile in 62 de minute.Perechea romano-olandeza si-a asigurat un cec de 19.250 dolari si 90 de puncte ATP.Tecau si Rojer vor juca in optimi cu favoritii numarul sase ai probei, sud-africanul Raven Klaasen si americanul Rajeev Ram, care au anul acesta trei titluri, la Delray Beach, Indian Wells si Newport.Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au jucat anul trecut finala la Cincinnati, iar in 2012 Tecau a cucerit titlul, alaturi de suedezul Robert Lindstedt.