Taylor Townsend, adversara Simonei Halep in mansa a doua a turneului de la Cincinnati

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua in mansa a doua a turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati cu americanca Taylor Townsend, locul 134 WTA, potrivit news.ro.



Townsend a trecut in primul tur de Monica Puig din Puerto Rico, locul 69 WTA, scor 3-6, 6-3, 6-2.

Halep, acceptata direct in turul al doilea, nu s-a mai intalnit cu Townsend pana acum.

Jucatoarea romana a ajuns anul trecut in faza semifinalelor la Cincinnati, cand a pierdut, cu 3-6, 4-6, in fata germanei Angelique Kerber. In 2015, Halep a evoluat in finala, fiind invinsa de Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-6 (5).