Maria Sharapova: Serena Williams ma detesta de cand am invins-o la Wimbledon in 2004

In cartea "Unstoppable - My life so far", care va aparea in 12 septembrie, Sharapova spune ca se simte detestata de Williams inca din 2004, noteaza News.ro."Serena ma detesta dupa ce am invins-o in finala la Wimbledon in 2004. Ea incerca sa redevina numarul 1 mondial, iar eu aveam doar 17 ani cand am invins-o. Dupa meci mi-a spus "Ai jucat bine", dar stiu ca deja ma detesta. Ar fi trebuit sa fim prietene, dar nu e cazul. Sper ca intr-o zi vom fi, am un mare respect pentru ea", sustine Sharapova.Serena Williams o conduce pe Maria Sharapova in intalnirile directe cu scorul de 19-2.Jucatoarea rusa a revenit in competitii in aprilie, dupa 15 luni de suspendare pentru ca a folosit o substanta interzisa, meldonium.