Roger Federer nu va participa la turneul de la Cincinnati; Rafael Nadal va fi noul numar 1 mondial

Incepand de luni, Rafael Nadal (31 de ani) va fi noul numar 1 mondial, loc pe care nu s-a mai aflat din iunie 2014. El a petrecut 141 de saptamani pe prima pozitie a ierarhiei mondiale.Andy Murray se afla pe primul loc in clasamentul din noiembrie 2016.In total, in Era Open au fost pana acum nu mai putin de 26 de jucatori care s-au aflat pe prima pozitie in lume (incepand din 1973). Lider se mentine Roger Federer, cu 302 saptamani pe primul loc in lume.Roger Federer a castigat de sapte ori turneul de la Cincinnati, in 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 si 2015.Se actualizeaza.