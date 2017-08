WTA Cincinnati: Simona Halep va juca in turul doi cu invingatoarea partidei Taylor Townsend vs Monica Puig

Partida dintre Townsend si Puig este programata luni, dupa ora 22:30.Halep nu s-a mai intalnit pana acum nici cu Townsend, nici cu Puig (campioana olimpica din 2016).In primul tur al calificarilor, Taylor Townsend a trecut de Irina-Camelia Begu, locul 59 WTA si cap de serie 9, scor 6-7 (4), 6-1, 6-3.In turul al treilea, Halep va juca cu invingatoarea din partida Roberta Vinci/ Timea Babos - Anastasija Sevastova/ Shuai Peng, in sferturi s-ar putea duela cu Johanna Konta sau Dominika Cibulkova, in timp ce in semifinale ar putea da peste Elina Svitolina sau Angelique Kerber. Daca va ajunge in ultimul act, Halep ar putea sa o intalneasca pe una dintre urmatoarele jucatoare: Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza sau Svetlana Kuznetsova.La editia de anul trecut a turneului de la Cincinnati, Halep a ajuns pana in semifinale, unde a fost invinsa de Angelique Kerber , scor 6-3, 6-4."Western & Southern Open" se desfasoara in perioada 14-20 august, este din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2,536,154. Ultima castigatoare este Karolina Pliskova. In finala din 2015, Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-3, 7-6(5).