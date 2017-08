Clasamentul WTA: Simona Halep se mentine pe doi - Elina Svitolina a urcat pe patru

In aceasta saptamana, Halep va participa la turneul de categorie "Premier 5" de la Cincinnati. Competitia este dotata cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.2 Simona Halep 6150 puncte (stationare)54 Sorana Cirstea 1115 (stationare)58 Irina Begu 1066 (-un loc)59 Monica Niculescu 1050 (-doua locuri)124 Ana Bogdan 489 (stationare)127 Patricia Tig 469 (-3 locuri)132 Mihaela Buzarnescu 436 (+7 locuri)164 Alexandra Cadantu 338 (+10 locuri)193 Irina Bara 285 (- doua locuri)221 Elena-Gabriela Ruse 240 (+57 de locuri)223 Alexandra Dulgheru 238 (- doua locuri)338 Jaqueline Cristian 126 (-17 locuri)349 Nicoleta Dascalu 121 (+24 de locuri)365 Raluca Serban 107 (-1 loc) etc.19 Monica Niculescu 3215 puncte (stationare)38 Raluca Olaru 1957 (-1 loc)53 Irina Begu 1427 (-3 locuri)134 Alexandra Cadantu 529 (stationare)142 Mihaela Buzarnescu 506 (stationare)148 Simona Halep 492 (+doua locuri)152 Irina Bara 473 (-7 locuri)206 Patricia Tig 329 (-1 loc)249 Raluca Serban 265 (-4 locuri) etc.1 Karolina Pliskova 6940 puncte (stationare)2 Simona Halep 6150 (stationare)3 Angelique Kerber (stationare)4 Elina Svitolina 5730 (+1 loc)5 Caroline Wozniacki 5340 (+1 loc)6 Garbine Muguruza 5310 (minus doua pozitii)7 Johanna Konta 4665 (stationare)8 Svetlana Kuznetsova 4410 (stationare)9 Venus Williams 4157 (stationare)10 Agnieszka Radwanska 3985 (stationare).1 Elina Svitolina 4470 puncte (+4 locuri)2 Simona Halep 4430 (-1 loc)3 Garbine Muguruza 4168 (-1 loc)4 Karolina Pliskova 4017 (-1 loc)5 Caroline Wozniacki 3981 (+doua locuri)6 Venus Williams 3772 (-doua locuri)7 Johanna Konta 3456 (-1 loc)8 Jelena Ostapenko 3363 (stationare)9 Kristina Mladenovic 2867 (stationare)10 Svetlana Kuznetsova 2586 (stationare).2 Simona Halep 4430 puncte (-1 loc)37 Sorana Cirstea 1009 (-3 locuri)43 Irina Begu 960 (+1 loc)101 Mihaela Buzarnescu 428 (+3 locuri)107 Monica Niculescu 389 (-1 loc)117 Ana Bogdan 359 (-1 loc) etc.