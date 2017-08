Rogers Cup: Alexander Zverev, triumfator in fata lui Roger Federer - Germanul a castigat al cincilea sau titlu din acest an

10 wins in a row ☑️



Alexander Zverev defeats Roger Federer to become the youngest #CoupeRogers winner in 10 years!

Zverev a avut nevoie doar de o ora si opt minute pentru a castiga confruntarea cu Roger Federer, invingator la Rogers Cup in 2004 si 2006.Alexander Zverev a castigat al doilea trofeu Masters 1000 din cariera, dupa cel de la Roma din acest an, cand l-a invins in finala pe Novak Djokovic, scor 6-4, 6-3.Zverev a disputat sase finale in acest an, castigand cinci dintre ele: la Montreal, Washington, Munchen, Montpellier si Roma. Germanul a pierdut finala turneului de la Halle, fiind invins chiar de Roger Federer, scor 6-1, 6-3.Roger Federer a cucerit cinci trofee in acest an, dintre care doua de Grand Slam. Elvetianul a triumfat la Australian Open (l-a invins pe Rafael Nadal, scor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), la Wimbledon (l-a invins pe Marin Cilic, scor 6-3, 6-1, 6-4) si s-a mai impus la Indian Wells, Miami si Halle.Campionul elvetian a disputat la Montreal finala cu numarul 142 din cariera. De-a lungul timpului, Roger Federer a castigat 93 de titluri, dintre care 19 de Grand Slam. De partea cealalta, tanarul german are in palmares sase trofee.In urma finalei de la Montreal, scorul intalnirilor directe dintre Federer si Zverev a devenit 2-2.2017, Montreal: 6-3, 6-4 pentru Zverev2017, Halle: 6-1, 6-3 pentru Federer2016, Halle: 7-6(4), 5-7, 6-3 pentru Zverev2016, Italia: 6-3, 7-5 pentru Federer.1 Rafael Nadal 302 Novak Djokovic 303 Roger Federer 264 Andre Agassi 175 Andy Murray 146 Pete Sampras 11 etc.2017 Alexander Zverev2016 Novak Djokovic2015 Andy Murray2014 Jo-Wilfried Tsonga2013 Rafael Nadal2012 Novak Djokovic2011 Novak Djokovic2010 Andy Murray