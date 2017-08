​VIDEO Rogers Cup: Elina Svitolina, invingatoare la Toronto - Caroline Wozniacki, la a sasea finala pierduta in acest an

Partida a durat o ora si 17 minute.Svitolina este prima jucatoare care castiga trei turnee Premier 5 in acelasi an: Dubai, Roma si Rogers Cup.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre cele doua jucatoare a devenit 2-1 pentru Elina Svitolina.Svitolina si Wozniacki s-au mai confruntat in acest an in finala turneului de la Dubai, unde s-a impus tot jucatoarea din Ucraina, scor 6-4, 6-2.In semifinalele competitiei de la Toronto, Elina Svitolina a trecut de Simona Halep, locul 2 WTA si detinatoarea trofeului, scor 6-1, 6-1.Svitolina a disputat cinci finale in acest an si a avut castig de cauza de fiecare data. Ucraineanca s-a mai impus la Roma, Istanbul, Taipei City si Dubai. Elina Svitolina are in palmares noua trofee.De-a lungul timpului, Wozniacki (27 de ani) a castigat 25 de trofee si a disputat alte 23 de finale. In acest an, daneza a mai ajuns in ultimul act al turneelor de la Doha, Dubai, Miami, Eastbourne si Bastad, insa a pierdut de fiecare data.Caroline Wozniacki a castigat turneul Rogers Cup in anul 2010, cand a invins-o in finala pe Katerina Siniakova (Cehia), scor 6-3, 6-4.Doha: 3-6, 4-6 cu Karolina PliskovaDubai: 4-6, 2-6 cu Elina SvitolinaMiami: 4-6, 3-6 cu Johanna KontaEastbourne: 4-6, 4-6 cu Karolina PliskovaBastad: 3-6, 4-6 cu Katerina SiniakovaToronto: 3-6, 0-6 cu Elina Svitolina.Simona Halep era detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, in fata americancei Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.Asi: 4-4Duble greseli: 4-3Puncte castigate cu primul serviciu: 50% (14/28) - 68% (19/28)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 23% (5/22) - 46% (13/28)Mingi de break castigate: 67% (2/3) - 86% (6/7)Lovituri castigatoare: 10-15Erori nefortate: 16-17Total puncte castigate: 43-63Durata meci: 1h 17 min.Turul I: ByeTurul II: Elina Svitolina vs Daria Kasatkina (Rusia, 38 WTA) 7-6(4), 6-4, dupa o ora si 51 de minuteOptimi: Elina Svitolina vs Venus Williams (SUA, 9 WTA) 6-2, 6-1, dupa o ora si doua minuteSferturi: Elina Svitolina vs Garbine Muguruza (Spania, 4 WTA) 4-6, 6-4, 6-3, dupa doua ore si 10 minute.Semifinale: Elina Svitolina vs Simona Halep (2 WTA) 6-1, 6-1, dupa 56 de minute.2017 Elina Svitolina2016 Simona Halep2015 Belinda Bencic2014 Agnieszka Radwanska2013 Serena Williams2012 Petra Kvitova2011 Serena Williams2010 Caroline Wozniacki2009 Elena Dementieva2008 Dinara Safina2007 Justine Henin