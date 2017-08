VIDEO Rogers Cup: Roger Federer si Alexander Zverev se vor lupta pentru trofeu

In semifinale, Zverev (8 ATP) a trecut in doua seturi de canadianul Denis Shapovalov, jucator care l-a eliminat in optimi pe Rafael Nadal, scor 6-4, 7-5, dupa o ora si 44 de minute.In cealalta semifinala, Federer l-a invins pe olandezul Robin Haase, scor 6-3, 7-6 (7/5), dupa o ora si 18 minute.Ultimul act al turneului de la Montreal se va disputa duminica, de la ora 23:00 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct pe Digi Sport 2.Zverev a disputat cinci finale in acest an, castigand patru dintre ele: la Washington, Munchen, Montpellier si Roma. Germanul a pierdut finala turneului de la Halle, fiind invins chiar de Roger Federer, scor 6-1, 6-3.In acest an, Zverev a castigat cel mai important trofeu al carierei, dupa ce l-a invins pe Novak Djokovic in ultimul act al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, scor 6-4, 6-3.Roger Federer a cucerit cinci trofee in acest an, dintre care doua de Grand Slam. Elvetianul a triumfat la Australian Open (l-a invins pe Rafael Nadal, scor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), la Wimbledon (l-a invins pe Marin Cilic, scor 6-3, 6-1, 6-4) si s-a mai impus la Indian Wells, Miami si Halle.De-a lungul timpului, Roger Federer a castigat 93 de titluri. De partea cealalta, tanarul german are in palmares cinci trofee.Federer si Zverev s-au mai duelat de trei ori pana in prezent, scorul fiind 2-1 in favoarea elvetianului:2017, Halle: 6-1, 6-3 pentru Federer2016, Halle: 7-6(4), 5-7, 6-3 pentru Zverev2016, Italia: 6-3, 7-5 pentru Federer.1 Rafael Nadal 302 Novak Djokovic 303 Roger Federer 264 Andre Agassi 175 Andy Murray 146 Pete Sampras 11 etc.