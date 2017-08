Maria Sharapova, forfait pentru turneul de la Cincinnati

''Am ajuns in Cincinnati dornica sa joc. Totusi, in urma sfatului medicului, ca o masura de precautie pentru US Open, am decis sa renunt la participare din cauza problemelor de la antebrat. Vreau sa multumesc organizatorilor turneului pentru wildcard-ul pe care mi l-au oferit si astept cu nerabdare sa concurez aici anul viitor'', a declarat Sharapova.Maria Sharapova, fosta numar 1 mondial, care a ispasit o suspendare de 15 luni pentru dopaj, intre 2016 si 2017, primise un wild-card pentru turneul WTA de la Cincinnati (12-20 august). Ea a castigat acest turneu in anul 2011.Romania va avea o singura reprezentanta pe tabloul principal de la Cincinnati: Simona Halep.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua direct in turul doi la turneul de la Cincinnati, urmand sa intalneasca o jucatoare venita din calificari."Western & Southern Open" se desfasoara in perioada 14-20 august, este din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2,536,154. Ultima castigatoare este Karolina Pliskova. In finala din 2015, Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-3, 7-6(5).