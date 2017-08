Simona Halep dupa infrangerea din partida cu Elina Svitolina: "Acest meci din semifinale il voi uita foarte repede, a fost una din zilele mele proaste. Nu am simtit ritmul de niciun fel"

"Am jucat in semifinale, nu este atat de rau. Este un turneu mare. Am jucat foarte bine in aceasta dimineata, in sferturi. Acest meci din semifinale il voi uita foarte repede, cu siguranta. Trebuie sa merg inainte. Am multe turnee de jucat. Uneori se mai intampla si asta, a fost una din zilele mele proaste","Nu stiu din ce cauza, asa a fost, nu am explicatii, o sa ma gandesc mult mai bine, cateva zile, sa vad ce a fost. Pur si simplu nu am simtit ritmul de niciun fel, nu cred ca am putut sa ma concentrez. De la inceput mi-am dat seama ca e foarte greu sa-mi gasesc ritmul din moment ce am vazut ca gresesc atatea mingi. N-am cedat, insa dupa cateva game-uri din setul 2 speranta si increderea au scazut. O semifinala la un turneu mare e un lucru pozitiv, insa acum imi e greu sa gandesc asa","Pauza dintre meciuri m-a facut sa nu mai ma pot concentra in meciul 2, dar a fost o zi foarte proasta, nu am ce sa analizez, insa sigur o sa-mi revin", a spus numarul 2 WTA."Mi-e foarte greu sa ma gandesc la turneul urmator, o sa iau o zi pauza, sa nu ma mai gandesc la tenis si de luni voi fi gata sa joc un nou turneu", a precizat Halep.Simona Halep a ratat ocazia de a-si apara trofeul de anul trecut de la Rogers Cup, dupa ce a fost invinsa categoric, duminica, de jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, scor 6-1, 6-1, in semifinale competitiei de la Toronto.In ultimul act al competitiei, Elina Svitolina o va intalni pe Caroline Wozniacki (6 WTA), cap de serie numarul 6. Daneza a invins-o in semifinale pe americanca Sloane Stephens (934 WTA), scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 25 de minute. Finala va avea loc duminica, de la ora 20:30 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct pe Digi Sport 2.Simona Halep era detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, in fata americancei Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.Pentru Simona Halep urmeaza participarea la turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati, care se desfasoara in perioada 14-20 august. La editia de anul trecut a competitiei, Halep a ajuns pana in semifinale, unde a fost invinsa de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-4.