WTA Cincinnati: Sorana Cirstea si Monica Niculescu, invinse in primul tur al calificarilor

Sorana Cirstea a fost invinsa in runda inaugurala a calificarilor de Aleksandra Krunic (Serbia), numarul 84 mondial, scor 6-7 (1), 3-6, 4-6, dupa doua ore si trei minute de joc.Monica Niculescu a fost eliminata de sportiva columbiana Mariana Duque Marino (107 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-1, dupa o ora si 49 de minute.Sambata, jucatoarea Irina-Camelia Begu, locul 59 WTA si cap de serie 9, a fost eliminata de americanca Taylor Townsend, numarul 134 mondial, scor 6-7 (4), 6-1, 6-3, iar Ana Bogdan (124 WTA) a fost invinsa de favorita 19, Beatriz Haddad Maia (Brazilia), locul 77 mondial, scor scor 6-3, 6-1.Pentru participare, ele vor primi cate un cec in valoare de 1.987 de dolari si cate un punct WTA.Romania va avea o singura reprezentanta pe tabloul principal de la Cincinnati: Simona Halep.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua direct in turul doi la turneul de la Cincinnati, urmand sa intalneasca o jucatoare venita din calificari."Western & Southern Open" se desfasoara in perioada 14-20 august, este din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2,536,154. Ultima castigatoare este Karolina Pliskova. In finala din 2015, Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-3, 7-6(5).