LIVESCORE Simona Halep vs Elina Svitolina 0-0

Partida a inceput cu Svitolina la serviciu.Julie Kjendlie din Norvegia este arbitrul din scaun al partidei.Cele doua jucatoare se afla la incalzire. Sunt 21 de grade la Toronto.Partida dintre Halep si Svitolina se disputa pe Terenul Central. Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca.Simona si Elina s-au mai intalnit de trei ori pana acum, scorul fiind 2-1 in favoarea jucatoarei noastre. Cele doua sportive s-au confruntat de doua ori in acest an. Svitolina s-a impus in finala turneului de la Roma, scor 4-6, 7-5, 6-1, cand Simona s-a accidentat la glezna, iar Halep a castigat dramatic partida din sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, scor 3-6, 7-6 (6), 6-0, dupa ce a fost condusa cu 6-3, 5-1.2013, Sofia: 6-1, 6-1 pentru Halep.Locul in ierarhia WTA: 2-5Titluri WTA: 15-8Titluri WTA in 2017: 1-4 (Madrid vs Roma, Istanbul, Taipei City, Dubai)Titluri WTA la dublu: 0-2Bani castigati din tenis: $18,748,290 vs $6,126,376Varsta: 25-22Locul nasterii: Constanta vs Odessa (Ucraina)Inaltime: 1,68 metri - 1,74 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/ infrangeri in cariera: 394/179 vs 274/149Victorii/ infrangeri in 2017: 35/10 vs 42/9.Turul I: ByeTurul II: Simona Halep vs Magdalena Rybarikova (Slovacia, 33 WTA) 6-3, 6-4, dupa o ora si 39 de minuteOptimi: Simona Halep vs Barbora Strycova (Cehia, 26 WTA) 6-1, 6-0, dupa 59 de minute.Sferturi: Simona Halep vs Caroline Garcia (Franta, 21 WTA) 6-4, 6-2, dupa o ora si 11 minute.Turul I: ByeTurul II: Elina Svitolina vs Daria Kasatkina (Rusia, 38 WTA) 7-6(4), 6-4, dupa o ora si 51 de minuteOptimi: Elina Svitolina vs Venus Williams (SUA, 9 WTA) 6-2, 6-1, dupa o ora si doua minuteSferturi: Elina Svitolina vs Garbine Muguruza (Spania, 4 WTA), 4-6, 6-4, 6-3, dupa doua ore si 10 minute.Daca va trece de Svitolina, Halep o va intalni in finala pe Caroline Wozniacki (6 WTA), cap de serie numarul 6. Daneza a invins-o in semifinale pe americanca Sloane Stephens (934 WTA), scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 25 de minute. In acest an, Wozniacki a mai ajuns in ultimul act al turneelor de la Doha, Dubai, Miami, Eastbourne si Bastad, insa a pierdut de fiecare data.Simona Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, in fata americancei Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.