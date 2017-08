LIVESCORE Simona Halep vs Caroline Garcia (de la ora 18.00)

Halep si Garcia s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, in 2016, in optimile de finala ale turneului de la Sydney (Australia). Jucatoarea noastra s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-1.Ploaia a dat peste cap programul meciurilor de la Toronto. Programata initial sa se dispute sambata dimineata, de la ora 04:00 (ora Romaniei), partida dintre Halep si Garcia a fost amanata din cauza vremii nefavorabile.Daca va trece de frantuzoaica, Halep va reveni pe teren in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01:00, pentru semifinala contra invingatoarei din meciul Garbine Muguruza - Elina Svitolina, intrerupt la scorul de 6-4 pentru jucatoarea din Ucraina.Caroline Wozniacki - Karolina Pliskova 7-5, 6-7(3), 6-4Sloane Stephens - Lucie Safarova 6-2, 1-6, 7-5Locul in ierarhia WTA: 2-21Titluri WTA: 15-3Titluri WTA in 2017: 1-0Titluri WTA la dublu: 0-6Bani castigati din tenis: $18,748,290 vs $4,892,781Varsta: 25-23Locul nasterii: Constanta vs Saint-Germain-en-Laye (Franta)Inaltime: 1,68 metri - 1,77 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/ infrangeri in cariera: 391/179 vs 242/201Victorii/ infrangeri in 2017: 32/10 vs 28/16.Turul I: ByeTurul II: Simona Halep vs Magdalena Rybarikova (Slovacia, 33 WTA) 6-3, 6-4, dupa o ora si 39 de minuteOptimi: Simona Halep vs Barbora Strycova (Cehia, 26 WTA) 6-1, 6-0, dupa 59 de minute.Turul I: Caroline Garcia vs Sorana Cirstea (Romania, 54 WTA) 6-2, 6-7(4), 6-4, dupa doua ore si 21 de minuteTurul II: Caroline Garcia vs Varvara Lepchenko (SUA, 68 WTA) 6-1, 6-4, dupa o ora is 10 minuteOptimi: Caroline Garcia vs Catherine Bellis (SUA, 36 WTA) 6-4, 6-2, dupa o ora si 17 minute.Elina Svitolina vs Garbine Muguruza 6-4 (sferturi)Caroline Wozniacki vs Sloane Stephens (semifinale)Simona Halep vs Caroline Garcia (sferturi)Simona Halep/Caroline Garcia vs Elina Svitolina/Garbine Muguruza (semifinale).In Romania, turneul de la Toronto este transmis in direct pe Digi Sport 2.Simona Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal,in fata lui Madison Keys, scor 7-6 (2), 6-3. In 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.