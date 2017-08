WTA Cincinnati: Tabloul meciurilor - Simona Halep va juca direct in turul doi, cu o sportiva venita din calificari

Simona se afla in a doua jumatate a tabloului si va intra direct in turul al doilea, acolo unde va intalni o jucatoare venita din calificari.In turul al treilea, Halep va juca cu invingatoarea din partida Roberta Vinci/ Timea Babos - Anastasija Sevastova/ Shuai Peng, in sferturi s-ar putea duela cu Johanna Konta sau Dominika Cibulkova, in timp ce in semifinale ar putea da peste Elina Svitolina sau Angelique Kerber. Daca va ajunge in ultimul act, Halep ar putea sa o intalneasca pe una dintre urmatoarele jucatoare: Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza sau Svetlana Kuznetsova.La editia de anul trecut a turneului de la Cincinnati, Halep a ajuns pana in semifinale, unde a fost invinsa de Angelique Kerber , scor 6-3, 6-4.Pe prima parte a tabloului se afla jucatoare precum Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Caroline Wozniaki, Venus Williams, Maria Sharapova si Jelena Ostapenko.In primul tur, Maria Sharapova, beneficiara unui wild-card, o va intani Jelena Ostapenko, campioana de la Roland Garros , locul 54 WTA si cap de serie 6, o intalneste in runda inaugurala a calificarilor pe Aleksandra Krunic (Serbia), numarul 84 mondial., numarul 57 mondial si favorita 7, o va infrunta pe Mariana Duque Marino (Columbia), locul 107 mondial., locul 59 WTA si cap de serie 8, se va duela in primul tur al calificarilor cu americanca Taylor Townsend, numarul 134 mondial.(124 WTA) va juca impotriva favoritei 19, Beatriz Haddad Maia (Brazilia), locul 77 mondial."Western & Southern Open" se desfasoara in perioada 14-20 august, este din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2,536,154. Ultima castigatoare este Karolina Pliskova. In finala din 2015, Simona Halep a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-3, 7-6(5).