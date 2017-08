VIDEO Rogers Cup: Caroline Wozniacki si Sloane Stephens, primele semifinaliste ale competitiei de la Toronto

Cap de serie numarul 6, Wozniacki a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), numarul 1 mondial si principala favorita, scor 7-5, 6-7(3), 6-4, dupa doua ore si 58 de minute de joc.In cealalta partida, Sloane Stephens a dispus de Lucie Safarova (Cehia, locul 41 WTA), scor 6-2, 1-6, 7-5, dupa doua ore si 14 minute.Sambata se vor decide celelalte doua semifinaliste, in urma sferturilor Simona Halep - Caroline Garcia (Franta) si Elina Svitolina (Ucraina) - Garbine Muguruza (Spania).Meciul dintre Simona Halep si Caroline Garcia a fost amanat de sambata, ora 04.00, pentru sambata, ora 18.00, din cauza ploii care a cazut a Toronto.Semifinalele sunt programate tot sambata (ora locala), astfel ca in cazul unui succes cu Garcia, Halep ar trebui sa joace cu invingatoarea din meciul Garbine Muguruza - Elina Svitolina, oprit la scorul de 6-4 pentru jucatoarea din Ucraina. Partida din penultimul act este programata duminica, de la ora 01.00, ora Romaniei.Elina Svitolina vs Garbine Muguruza 6-4 (sferturi)Caroline Wozniacki vs Sloane Stephens (semifinale)Simona Halep vs Caroline Garcia (sferturi)Simona Halep/Caroline Garcia vs Elina Svitolina/Garbine Muguruza (semifinale).